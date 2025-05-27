Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Как декорировать дом зеркалами

Зеркала делают значительный вклад в визуальную привлекательность пространства. Они улучшают использование естественного света и могут служить выразительным дизайнерским решением. Кроме практического применения в ванных комнатах, зеркала могут быть эффективно использованы по всему дому. Они могут улучшить эстетику различных пространств, включая прихожие, гостиной, кухни и тому подобное.

Для создания расслабленного образа можно прислонить зеркало в полный рост к стене в прихожей или коридоре. Зеркала в полный рост – отличный выбор для этих помещений, предоставляющий возможность увидеть свое отражение перед выходом из дома.

Декоративное зеркало уникальной формы создает фокусную точку и придает пространству объема,

– говорит дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Джессика Никастро.

Выберите скульптурные, органические формы зеркала. В нейтральной и современной гостиной декорирование зеркалом органической формы уравновешивает прямые линии камина и полок, если они есть в комнате, создавая успокаивающую, мягкую атмосферу.

Существует ошибочное мнение, что зеркала предназначены лишь для отражения света, но если их правильно использовать, они "формируют ритм комнаты".



Можно выбрать нестандартной формы зеркала / Фото Matt Gamble

Наложите слой "зеркало на зеркало". Дизайнеры говорят, что можно не ограничиваться одним зеркалом и усилить эстетическую привлекательность, наложив зеркало поверх другого зеркала для большей глубины и объема.

Дизайнер рассказала о проекте, где в ванной комнате была зеркальная стена, которую она потом украсила меньшим зеркалом.

Декорирование зеркалами помогает отражать дневной свет по комнате, а также может визуально увеличить пространство, если разместить их возле окон или дверей.

Вместо того, чтобы остановить свой выбор на одном зеркале, можно создать коллекцию из нескольких зеркал, которая будет напоминать инсталляцию, особенно в компактных зонах, таких как уголки для отдыха и тому подобное. Такой подход не только способствует созданию более привлекательной атмосферы, но и создает иллюзию большего и светлого пространства.