Як додати стилю вашому робочому столу вдома: 4 простих способи

Незалежно від того, чи облаштували ви окремий кабінет, чи використовуєте ви стіл в кімнаті як робоче місце, створення стильного та затишного домашнього офісу може значно підвищити продуктивність і зробити щоденні завдання приємнішими.

Про це пише 24 Канал з посиланням на bhg.

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Які є ідеї для стильного оформлення домашнього робочого місця?

Додайте індивідуальності стінам

Дизайнерка інтер’єрів радить зосередитися на оформленні стін, щоб підкреслити ваш стиль і додати функціональності. Можна вибрати один великий витвір мистецтва з заспокійливим ефектом або створіть композицію з кількох невеликих картин у рамках для структурованого вигляду.

Оберіть ідеальне крісло

Гарне крісло – це не лише комфорт, а й стиль. Вибираючи крісло, звертайте увагу на поєднання естетики та практичності. Воно має бути зручним для тривалої роботи й водночас виглядати елегантно з будь-якого кута кімнати. Комфорт і стиль завжди йдуть пліч-о-пліч.



Дуже важливо обрати правильне крісло / Фото Unsplash (Michael Soledad)

Зробіть простір особливим

На відміну від офісного середовища, домашній робочий простір може бути більш персоналізованим. Щоб додати унікальності, дизайнерка рекомендує відійти від стандартного декору. Спробуйте додати якусь сімейну реліквію, дитячий малюнок чи улюблену листівку в красиву рамку – це додасть робочому місцю теплоти й індивідуальності.

Додайте зелені акценти

Елегантний домашній офіс неможливо уявити без живих рослин. Квіти чи ароматні трави можуть стати ідеальним доповненням. Вони додають простору свіжості й легко вписуються в будь-який час дня.