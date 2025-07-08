Простий дизайнерський трюк допоможе охолодити дім під час спеки

З настанням справжнього літа люди шукають будь-який спосіб, щоб врятуватись від спеки. Якщо ваш кондиціонер працює на повну, але вам все одно спекотно – або ж ви взагалі не маєте доступу до охолодження – один простий дизайнерський прийом може стати вам у пригоді цього сезону.

Один із найкращих способів утримати прохолоду в домі під час спеки – закрити всі штори та жалюзі, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Як охолодити дім за допомогою штор і жалюзі

Закривайте штори або жалюзі в години максимальної сонячної активності, особливо на вікнах, що виходять на південь і захід. Пряме сонячне світло може підвищити температуру в кімнаті на 6 – 8 градусів.

Сонячне світло нагріває кімнату, тож варто обирати штори, які його відбивають, а не поглинають.

Світлі штори ефективніші за темні – вони відбивають промені назад назовні, тоді як темні накопичують тепло.

Опустіть жалюзі під час спеки / Фото Pixabay

Хоча жалюзі чи легкі бавовняні штори є естетичні на вигляд, штори "блек-аут" (із затемненням) працюють набагато краще – вони не дають сонцю проникнути до кімнати.

Прозорі фіранки лише частково затінюють простір, пропускаючи світло, а штори "блек-аут" утворюють щільний бар'єр, зберігаючи прохолоду.

У будь-якому разі, навіть мінімальне затемнення – краще, ніж нічого. Чим темніше буде в кімнаті – тим прохолодніше.

Разом із затемненням кімнати, подумайте про перенесення кімнатних рослин на балкон або просто за штори – щоб вони все одно отримували світло. Також звільніть підвіконня від предметів, які можуть заважати шторам повністю закриватися.

Найголовніше – тримати штори закритими під час прямого сонця. Увечері, коли сонце сідає, можна знову відкрити штори, але кімната при цьому трохи нагріється.