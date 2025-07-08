Один из лучших способов удержать прохладу в доме во время жары – закрыть все шторы и жалюзи, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Как охладить дом с помощью штор и жалюзи

Закрывайте шторы или жалюзи в часы максимальной солнечной активности, особенно на окнах, выходящих на юг и запад. Прямой солнечный свет может повысить температуру в комнате на 6 – 8 градусов.

Солнечный свет нагревает комнату, поэтому стоит выбирать шторы, которые его отражают, а не поглощают.

Светлые шторы эффективнее темных – они отражают лучи обратно наружу, тогда как темные накапливают тепло.

Опустите жалюзи во время жары / Фото Pixabay

Хотя жалюзи или легкие хлопковые шторы эстетичны на вид, шторы "блэк-аут" (с затемнением) работают гораздо лучше – они не дают солнцу проникнуть в комнату.

Прозрачные занавески лишь частично затеняют пространство, пропуская свет, а шторы "блек-аут" образуют плотный барьер, сохраняя прохладу.

В любом случае, даже минимальное затемнение – лучше, чем ничего. Чем темнее будет в комнате – тем прохладнее.

Вместе с затемнением комнаты, подумайте о переносе комнатных растений на балкон или просто за шторы – чтобы они все равно получали свет. Также освободите подоконник от предметов, которые могут мешать шторам полностью закрываться.

Самое главное – держать шторы закрытыми во время прямого солнца. Вечером, когда солнце садится, можно снова открыть шторы, но комната при этом немного нагреется.