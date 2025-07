Коли на вулиці спека, хочеться, щоб дім перетворився на оазу прохолоди й спокою. На щастя, для цього не потрібно робити ремонт. Є кілька способів декорування кімнат, аби вони були "свіжими".

Є кілька способів декорування кімнат, аби вони відчувалися "свіжими".

Як охолодити кімнату без ремонту?

Світлі прохолодні кольори стін

Синьо-сірий колір стін в їдальні / Фото Кіанна Боуен

Пофарбувати кімнату у світлий холодний відтінок – це найнадійніший спосіб створити відчуття прохолоди. Відтінки, що створюють ефект прохолоди, – це блакитні, зелені й фіолетові. Головне – обирати кольори з холодним (а не теплим) підтоном і зупинятись на найсвітліших варіантах із палітри. У випадку із прохолодним дизайном краще недобрати насиченості, ніж перебрати.

Пледи з бавовни або льону

Накрийте дивани й крісла легкими пледами з приємних на дотик тканин, які не затримують тепло. Найкраще підійдуть вироби з бавовни або льону у вільному, повітропроникному плетінні. Уникайте флісу та важких матеріалів.

Мистецтво з водною тематикою

Картина у їдальні в Каліфорнії / Фото Ґрей Малін

Наукові дослідження доводять: блакитний колір викликає відчуття прохолоди. Повісьте велике фото із зображенням води – хвиль, пляжу, озера чи басейну – і кімната стане візуально свіжішою.

Білі або прозорі фіранки

Білі фіранки – класика, що пасує будь-якої пори року, але особливо гарними вони видаються влітку. Обирайте легкі тканини – бавовну, муслін або прозорі варіанти без підкладки, у максимально простому стилі. Вони більше створюють відчуття світла й спокою, ніж захищають від сонця, тому комбінуйте їх із щільними рулонними шторами або жалюзі.

Настільний вентилятор

Можна придбати стильний вентилятор у ретро-дизайні, який не тільки охолоджуватиме, а й прикрашатиме інтер'єр.