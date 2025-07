Когда на улице жара, хочется, чтобы дом превратился в оазис прохлады и спокойствия. К счастью, для этого не нужно делать ремонт. Есть несколько способов декорирования комнат, чтобы они были "свежими".

Есть несколько способов декорирования комнат, чтобы они чувствовались "свежими", передает 24 Канал со ссылкой на The Better Homes and gardens.

Как охладить комнату без ремонта?

Светлые прохладные цвета стен

Сине-серый цвет стен в столовой / Фото Кианна Боуэн

Покрасить комнату в светлый холодный оттенок – это самый надежный способ создать ощущение прохлады. Оттенки, создающие эффект прохлады, – это голубые, зеленые и фиолетовые. Главное – выбирать цвета с холодным (а не теплым) подтоном и останавливаться на самых светлых вариантах из палитры. В случае с прохладным дизайном лучше недобрать насыщенности, чем перебрать.

Пледы из хлопка или льна

Накройте диваны и кресла легкими пледами из приятных на ощупь тканей, которые не задерживают тепло. Лучше всего подойдут изделия из хлопка или льна в свободном, воздухопроницаемом плетении. Избегайте флиса и тяжелых материалов.

Искусство с водной тематикой

Картина в столовой в Калифорнии / Фото Грей Малин

Научные исследования доказывают: голубой цвет вызывает ощущение прохлады. Повесьте большое фото с изображением воды – волн, пляжа, озера или бассейна – и комната станет визуально свежее.

Белые или прозрачные занавески

Белые занавески – классика, подходящая в любое время года, но особенно красивыми они выдаются летом. Выбирайте легкие ткани – хлопок, муслин или прозрачные варианты без подкладки, в максимально простом стиле. Они больше создают ощущение света и покоя, чем защищают от солнца, поэтому комбинируйте их с плотными рулонными шторами или жалюзи.

Настольный вентилятор

Можно приобрести стильный вентилятор в ретро-дизайне, который не только будет охлаждать, но и украшать интерьер.