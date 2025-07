Есть несколько способов декорирования комнат, чтобы они чувствовались "свежими", передает 24 Канал со ссылкой на The Better Homes and gardens.

Как охладить комнату без ремонта?

Светлые прохладные цвета стен

Сине-серый цвет стен в столовой / Фото Кианна Боуэн

Покрасить комнату в светлый холодный оттенок – это самый надежный способ создать ощущение прохлады. Оттенки, создающие эффект прохлады, – это голубые, зеленые и фиолетовые. Главное – выбирать цвета с холодным (а не теплым) подтоном и останавливаться на самых светлых вариантах из палитры. В случае с прохладным дизайном лучше недобрать насыщенности, чем перебрать.

Пледы из хлопка или льна

Накройте диваны и кресла легкими пледами из приятных на ощупь тканей, которые не задерживают тепло. Лучше всего подойдут изделия из хлопка или льна в свободном, воздухопроницаемом плетении. Избегайте флиса и тяжелых материалов.

Искусство с водной тематикой

Картина в столовой в Калифорнии / Фото Грей Малин

Научные исследования доказывают: голубой цвет вызывает ощущение прохлады. Повесьте большое фото с изображением воды – волн, пляжа, озера или бассейна – и комната станет визуально свежее.

Белые или прозрачные занавески

Белые занавески – классика, подходящая в любое время года, но особенно красивыми они выдаются летом. Выбирайте легкие ткани – хлопок, муслин или прозрачные варианты без подкладки, в максимально простом стиле. Они больше создают ощущение света и покоя, чем защищают от солнца, поэтому комбинируйте их с плотными рулонными шторами или жалюзи.

Настольный вентилятор

Можно приобрести стильный вентилятор в ретро-дизайне, который не только будет охлаждать, но и украшать интерьер.