Этот метод прост и безопасен, ведь в отличие от других "домашних кондиционеров" (например, миски со льдом перед вентилятором), здесь нет комбинации воды и электричества, что снижает риски, передает 24 Канал со ссылкой на Ideal Home.

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Как охладить комнату с помощью простыни?

Лайфхак заключается в том, чтобы повесить влажное полотенце или простыню перед открытым окном. Когда воздух проходит сквозь ткань, влага начинает испаряться, а этот процесс вытягивает тепло из окружающего воздуха.

Это явление называется испарительным охлаждением, и оно может снизить температуру в комнате без необходимости в вентиляторах или кондиционерах. Это экологический и простой способ облегчить жаркую ночь и обеспечить более комфортный сон.

Повесьте на окно влажную простыню / Фото Pexels

Влажная ткань охлаждает горячий воздух, который поступает в комнату через открытое окно. И хотя вентилятор действительно поможет распространить этот прохладный воздух по всей комнате, эта техника может работать и без него.

Для еще лучшего результата можно на несколько минут положить простыню в морозильную камеру, перед тем как вывесить. Не замораживайте полностью, но дайте ей хорошенько остыть – эффект будет еще лучше.

Почему стоит пробовать этот метод: