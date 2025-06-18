Як стильно заховати бокову частину холодильника

Громіздка бокова панель холодильника може псувати загальний вигляд. Особливо, якщо він стоїть в кінці ряду шаф, тоді його пуста бічна частина "дивиться" у простір кімнати або обідню зону. У більшості кухонь це видається недоречним.

Заховати бокову частину холодильника за допомогою дерев'яних планок – чудове рішення, передає 24 Канал із посиланням на The House Digest.

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Як використати дерево, щоб покращити вигляд холодильника

Із базовими матеріалами та невеликим плануванням можна зробити обшивку своїми руками обшивку, яка гармонійно впишеться у кухню.

Цей проєкт передбачає вертикальне кріплення дерев'яних планок від підлоги до стелі, створюючи своєрідну стіну, яка елегантно розділяє кухню й решту простору. Щонайменше для цього знадобляться: дерев'яні рейки, маленькі цвяхи, деревна шпаклівка та клей для дерева. За бажанням – також листи фанери або ламіновані панелі й фарба або морилка.

Щоб почати, виміряйте висоту від підлоги до стелі поруч із холодильником, а також глибину самої техніки. Потім вирішіть, якої ширини мають бути планки й на якій відстані одна від одної. Це дозволить вам розрахувати кількість планок і вирізати їх за розміром.

Як заховати бокову частину холодильника: дивіться відео

Далі – оберіть спосіб кріплення. Один із варіантів – побудувати навколо холодильника обрамлення з фанери або ламінованих панелей. Це створить вбудований вигляд, сховає бік холодильника, дасть змогу додати шафу над ним і стане зручною основою для кріплення дерев'яних планок.

Процес включає замір холодильника, розрізання панелей до потрібних розмірів, враховуючи простір для відкривання дверцят. Залиште щонайменше 2,5 сантиметрів над холодильником і близько 3 міліметрів з боків для вентиляції. Після збирання обрамлення – пофарбуйте або покрийте морилкою та встановіть на місце. Потім відмітьте, де будуть розташовані планки, і прикріпіть їх клеєм і цвяхами. Отвори від цвяхів можна зашпаклювати, а самі планки – пофарбувати або покрити морилкою.