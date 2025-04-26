Як поєднувати колір стін і підлоги, щоб кімната мала вишуканий вигляд

Усі господарі завжди намагаються красиво облаштувати кімнати у своїй домівці, тож звертають увагу на найдрібніші деталі. І без перебільшень те, що справді об'єднує все разом, – це поєднання кольорів, які гармонійно "працюють", створюючи ідеальний вигляд і відчуття.

Зокрема, домовласники задумуються, як підібрати колір стін і підлоги. Як це правильно зробити розповіли в @blink.design та salvatori, пише 24 Канал.

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Як поєднувати кольори підлоги та стін

Вибір ідеального кольору стін відповідно до підлоги може вплинути на загальну естетику вашого простору.

Дизайнерка розповіла про ефективні комбінації кольорів підлоги та стін для приміщення.

світле дерево з нейтральними відтінками стін,

натуральне дерево в поєднанні з природними відтінками стін,

ненасичене дерево з пастельними відтінками стін,

темне дерево з винним відтінком стін,

Додамо що існує ряд основних правил, якими не можна нехтувати. Так, для кожної кімнати необхідно враховувати 3 параметри:

Розміри,

Освітлення,

Використання за призначенням.



Є 3 фактори, якими не можна нехтувати при виборі кольорів стін і підлоги / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Першим і основним аспектом, який слід враховувати, є розмір кімнати. Для кімнат меншого розміру потрібні покриття, які збільшують розмір середовища. У цьому випадку рекомендується використовувати світлі тони як на підлозі, так і на стінах.

З іншого боку, у випадку великої кімнати світлі стіни можуть зробити оточення суворим або суворим. Контраст із темно-сірою підлогою може забезпечити приємний баланс та створити більш затишну атмосферу.

Окрім розміру кімнати, на поєднання підлоги та стін значною мірою впливає освітлення кімнати.

Відтак, простір, який погано освітлений, особливо якщо немає природного світла, безперечно виграє від яскравості, яку може принести більш світла палітра кольорів. В такому випадку найкращим вибором стане поєднання світлих кольорів для підлоги і стіни.

Коли ж кімната, яку потрібно оформити, має достатньо джерела природного світла, навіть якщо вона невелика, можна, звичайно, бути більш сміливим із темнішими кольорами, щоб створити більш незвичайний стиль.

Третє важливе правило при виборі стін і підлоги полягає в тому, щоб завжди враховувати цільове використання кімнати, адже одні кольори зберігають здатність розслабляти, інші ж стимулюють зосередженість і бадьорість.

Значні контрасти між стінами та підлогою з яскравими кольорами ідеально підходять для тих зон будинку, де активний щоденний рух: вітальні та кухні. Для зон, призначених для відпочинку та розслаблення, таких як спальня та ванна кімната, найкращим вибором є м'які контрасти з нейтральними кольорами або гармонійне поєднання "тон в тон".