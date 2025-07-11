Як розрахувати розмір штори на вікно

Довжина штор може як прикрасити кімнату, так і зіпсувати її вигляд. Занадто довгі штори можуть створювати відчуття тісноти, тоді як занадто короткі є незграбними на вигляд.

24 Канал розповідає, як вибрати оптимальну довжину штор саме для ваших вікон.

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Як обрати штори для вікон

Більшість шторних полотен мають стандартні довжини:

160,02 сантиметра;

213,36 сантиметра;

241,3 сантиметра;

274,32 сантиметра;

Однак також доступні індивідуальні варіанти довжин, щоб врахувати різні розміри вікон і дизайнерські вподобання.

Якщо стандартні розміри не підходять ідеально, округляйте до найближчого з них. Якщо сумніваєтеся, краще обирати довші, ніж занадто короткі.

Як обрати штори на вікно / Фото Courtesy of Christina Kim / Raquel Angworthy

Як виміряти вікна для штор

Правильний вигляд штор починається з точних вимірів.

Визначення ширини карниза

Щоб визначити ширину карниза, виміряйте ширину отвору вікна і додайте приблизно від 10,16 до 15,24 сантиметрів з кожного боку для покриття і візуального балансу.

Для кріплення зовні карниз має виходити за межі рами на кілька сантиметрів, щоб штори могли вільно відкриватися і вікно здавалося ширшим.

Визначення висоти карниза

Далі визначте, на якій висоті хочете встановити карниз. Для стандартного вигляду карниз встановлюють приблизно на 10,16 – 15,24 сантиметрів вище віконної рами. Це дає достатньо простору для красивого падіння штор і створює ілюзію більшої висоти кімнати.

Вимірювання ширини штор

Щоб порахувати ширину штор, спочатку виміряйте ширину вікна. Потім помножте це число на 1,5 – 3, залежно від бажаного об'єму і стилю складок. Це гарантує, що при закритті штори покриватимуть вікно повністю і матимуть привабливий вигляд. Це також враховує, що карниз виступає за межі вікна.

Перед тим, як вимірювати довжину, визначте, де саме мають закінчуватися штори:

закінчувалися на підвіконні (часто використовуються в кухнях);

були трохи вище підлоги;

ледь торкалися підлоги;

збиралися купою на підлозі.

Щоб виміряти довжину штор, виміряйте відстань від точки над віконною рамою, де буде карниз, до бажаної довжини. Враховуйте, чи хочете, щоб штори закінчувалися під підвіконням, доходили до підлоги, чи збиралися купою.