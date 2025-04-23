Як пофарбувати лаковане дерево: 6 простих кроків

Фарбування лакованої деревини може бути складним завданням, проте це ефективний спосіб надати нове життя меблям або дерев'яним поверхням. Такий підхід обирає багато хто, адже вважає, що він є більш економічно вигідним, ніж повна заміна дерев'яних предметів.

Щоб успішно пофарбувати лаковану деревину і отримати довговічне, естетично привабливе покриття, важливо дотримуватися кількох ключових етапів, пише 24 Канал.

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Як фарбувати лаковане дерево

Етап 1. Очистіть поверхню

З часом на поверхнях накопичується велика кількість пилу, жиру чи сміття. Їх слід очистити, оскільки, якщо цього не зробити, вони стануть забруднювачами та вплинуть на здатність фарби ефективно прилипати до поверхні.

Щоб очистити поверхню, візьміть м’яку тканину та протріть поверхню мийним засобом. Після ретельного очищення, переконайтеся, що поверхня повністю висохла, перш ніж перейти до наступного кроку.

Етап 2. Відшліфуйте поверхню

Після того, як ви очистили поверхню, прийшов час видалити верхній шар лаку з дерева.

Для цього завдання вам знадобиться шліфувальний блок і трохи наждачного паперу середньої зернистості. Відшліфуйте деревину, поки її глянцевий відблиск не зміниться гладкою матовою текстурою.

Після цього, протріть поверхню тканиною, видаливши будь-який пил і сміття, які все ще залишаються на поверхні після шліфування.

Етап 3. Використовуйте праймер (грунтовку)

Після 2 попередніх кроків, слід нанести праймер. Це допоможе забезпечити хороше зчеплення фарби з новопідготовленою деревиною, забезпечуючи ідеальну основу для роботи.

Використовуйте пензлик або валик для нанесення праймера. Одного шару має бути достатньо, але краще ознайомитися з інструкціями, щоб отримати розуміння особливостей праймера, який ви обрали.



Є 6 основних кроків для ефективного фарбування лакованого дерева / Фото Freepik

Етап 4. Нанесіть перший шар фарби

Ось і настав момент, якого ви, мабуть, чекали найбільше. Ретельно перемішайте фарбу, щоб весь колір змішався. Після того, як ви дали праймеру можливість повністю висохнути, настав час нанести ваш перший шар фарби.

Нанесіть рівний шар, після чого слід дати деревині час повністю висохнути перед нанесенням наступного шару фарби.

Етап 5. Злегка відшліфуйте поверхню

Після того, як перший шар фарби повністю висох, слід злегка відшліфувати поверхню. Використовуйте для цього дрібний наждачний папір із зернистістю приблизно 220–240. Мета цього кроку полягає в тому, щоб згладити будь-які недоліки, які могли залишитися на деревʼяному предметі.

Етап 6. Нанесіть другий шар

Тепер настав час нанести другий шар фарби. Тут просто слід повторити те, що ви робили під час фарбування першого шару. Коли він висохне, ви можете подумати, чи потрібен вам ще третій шар, якщо ви не задоволені обробкою, чи залишите все, як є.

Дотримуючись цих кроків, ви зможете ефективно пофарбувати лаковану деревину. До слова, раніше ми розповідали, як вибрати ідеальний колір стін для коридору.