Просто і швидко: як пофарбувати стіни самому

Фарбування кімнати – це цілком посильне завдання, з яким можуть впоратися за один вікенд навіть новачки в ремонті. Але перш ніж хапати пензель і братися до справи, важливо ознайомитися з основами – як підготувати стіни та які потрібні інструменти.

Як поетапно пофарбувати стіну у будь-якій кімнаті, розповідає 24 Канал із посиланням на Martha Stewart.

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Як підготувати стіну до фарбування

Ось усе, що вам потрібно для фарбування будь-якої стіни у вашому домі:

шпаклівка (якщо потрібно закрити отвори);

шпатель;

наждачний папір

липка тканина для прибирання пилу;

грунтовка;

малярна стрічка;

захисна плівка або тканина для підлоги;

пензлі;

валики без ворсу;

лоток для фарби;

фарба

Перед тим як взяти пензель і фарбу, підготуйте стіни. Спершу перевірте їх на тріщини, дірки чи плями. Закрийте отвори від картин і видаліть відшарування старої фарби.

Зашліфуйте місця, які були відремонтовані, щоб поверхня була рівною. Потім протріть пил ганчіркою.

Можна нанести ґрунтовку тільки на ці ділянки, але повністю ґрунтувати всю стіну не обов'язково. Повне ґрунтування потрібно лише у випадку серйозних пошкоджень або плям.

Якщо є плями, витріть їх ганчіркою та універсальним миючим засобом. Для жирних плям використовуйте миючий засіб з триполіфосфатом натрію.

Як фарбувати стіну

Закрийте ділянки, які не потрібно фарбувати. Використовуйте малярну стрічку для захисту плінтусів, лиштви, вимикачів тощо. Накрийте меблі або винесіть їх з кімнати, підлогу закрийте тканиною або плівкою.

Використовуйте малярну стрічку для захисту плінтусів / Фото Janelle Jones

Відкрийте банку з фарбою та перелийте в лоток. Нахил лотка дозволяє рівномірно розподіляти фарбу по валику. Для великих обсягів краще використовувати 5-літрове відро з решіткою.

Фарбуйте уздовж країв (обрізки, плінтуси, кути). Це називається "підрізання" – так професіонали називають фарбування пензлем уздовж верхніх і нижніх частин стіни, біля плінтусів, стелі чи лиштви. Експерти радять використовувати пензель і фарбувати плавними горизонтальними рухами. Спочатку фарбуйте саме ці краї, перш ніж переходити до стелі чи центральної частини стіни. Працюйте невеликими ділянками – приблизно по 1,2 метра за раз.

Якщо ви плануєте фарбувати і стіни, і стелю, почніть зі стелі. Коли стеля готова – переходьте до стін. Занурте валик у фарбу і фарбуйте зверху вниз, вертикальними рухами.

Залишайте "вологий край". Це означає, що коли ви фарбуєте краї стіни пензлем (тобто підрізаєте), ця фарба має залишатися вологою, поки ви не пройдетеся валиком по всій поверхні.

Чому це важливо? Бо якщо "підрізка" висохне раніше, ніж ви пофарбуєте валиком, – на стіні буде видно ці лінії.

Тому найкраще фарбувати невеликими ділянками — щоб усе встигало залишатися вологим і рівномірно зливалося.

Після завершення не торкайтесь стін принаймні 2 години.