Щоб зберегти спогади: 6 цікавих ідей, як розмістити фото на стінах в оселі
- З появою сучасних технологій світлини стали друкувати все рідше, проте гарне розміщення улюблених фото на стінах своєї оселі є чудовим доповненням до декору.
- Є щонайменше 6 ідей, як можна гарно оформити фотостіну.
З розвитком сучасних технологій, люди все рідше друкують фотографії. З усім тим, ваші улюблені світлини можуть значно покращити естетичну привабливість інтер'єру.
Однак для того, щоб розмістити фото не обов'язково перетворювати стіну в оселі на галерею, адже є декілька цікавих способів, як можна оформити фотостіну. Про це пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.
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Зберігайте фотографії цілісними та симетричними. Можна повісити декілька рамок однакового розміру та кольору, ретельно скомпонованих у форматі симетричної сітки.
Розмістіть симетрично світлини на стіні / Фото Lark Interiors (Jen Morley Burner)
Додайте до світлин сувеніри. Якщо ви готуєтеся розмістити фото з подорожей, подумайте про те, щоб використати цю можливість, щоб розповісти ширшу історію. Додавання памʼятних речей або сувенірів з ваших подорожей може посилити візуальний інтерес і глибину вашої фотостіни.
Розмістіть знімки по всій сходовій клітці. Сходова клітка чи коридор можуть бути "мертвою" зоною з погляду дизайну. Часто це останнє місце, яке люди прикрашають. Однак це класичне місце для сімейних фотографій.
Можна розвісити фотографії біля сходів / Фото ATX Interior Design
До того ж можна розмістити світлини в коридорі. Так, замість простого прохідного простору фотографії там додадуть естетики.
Експериментуйте. Добре впорядкована колекція фотографій зазвичай досягає найбільшого візуального ефекту, коли існує єдиний "ритм" і безперервність як в обрамленні, так і в колірній палітрі. Однак включення творів мистецтва може подарувати цікавий дизайн. Створюючи стіну-галерею з фотографій та творів мистецтва, не бійтеся експериментувати з розміром, глибиною, кольором та рамками.
Можна поєднувати фотографії і твори мистецтва / Фото Lark Interiors / Nathan Schroder Photography
Комбінуйте чорно-білі фото з кольоровими. Якщо вам подобаються класичні чорно-білі фотографії, але вам також подобається колірна гама, не думайте, що вам потрібно прив’язуватися до того чи іншого. Ви можете змішувати обидва типи фотографій в одному просторі. Не бійтеся змішувати чорно-білі фотографії з кольоровими. Щоб це залишалося цілісним, але не нудним, дотримуйтеся однієї обробки рамки.