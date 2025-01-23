Естетична гармонія: як поєднувати сучасні та антикварні меблі
- Часто господарі думають, як поєднати сучасні та антикварні меблі, щоб створити багатошаровий інтер’єр в оселі.
- Є декілька порад, як можна поєднання такі меблі.
Облаштовуючи оселю, кожен господар має своє унікальне бачення дизайну інтерʼєру. Чимало людей часто прагне поєднати сучасні та антикварні речі, але не знають, як це можна зробити.
Є кілька порад, як поєднати сучасні та антикварні меблі, щоб створити багатошаровий інтер’єр, який буде позачасовим. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.
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Перепрофілювання та обробка. Хоча ніщо не може зрівнятися з насиченою патиною якісного антикваріату чи старовинного виробу, але не всі вони потребують збереження в їх первісному стані. Якщо ви успадкуєте старий обідній стіл від бабусі та дідуся або знайдете в комісійному магазині шафу, але із застарілим оздобленням, зробіть крок і уявіть, як це виглядатиме у відремонтованому вигляді або видозміниться за допомогою нового шару фарби.
"Свіжа оббивка може надати антикваріату відчуття сучасності, не жертвуючи вінтажним шармом", – каже спеціаліст.
Уніфікуйте за допомогою кольору. Однією з проблем поєднання старих і нових речей є з’ясування того, як змусити поєднання періодів і стилів працювати разом у єдиний спосіб. Хоча поєднання дерев’яної обробки та металу – це мистецтво, інколи найпростіший спосіб об’єднати різні елементи – об’єднати їх за допомогою однієї палітри кольорів.
Виберіть елемент декору, що зробить заяву. Якщо ви прагнете створити максимальний ефект у сучасній кімнаті за допомогою антикварного предмета, сміливо вибирайте масштабний предмет, такий як антикварна шафа, узголів’я ліжка в стилі бароко чи ар-деко чи журнальний столик.
Ця стратегія особливо добре працює в нейтральному просторі, де потрібен фокус або відчуття драматизму, яке досягається шляхом введення контрасту та зіставлення. Ця ж формула може працювати для великих декоративних предметів, таких як позолочене дзеркало або вінтажний килим, щоб "закріпити" сучасну вітальню.
Виберіть елемент декору, що зробить заяву / Фото Brexton Cole Interiors