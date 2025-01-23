Є кілька порад, як поєднати сучасні та антикварні меблі, щоб створити багатошаровий інтер’єр, який буде позачасовим. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Spruce.

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Перепрофілювання та обробка. Хоча ніщо не може зрівнятися з насиченою патиною якісного антикваріату чи старовинного виробу, але не всі вони потребують збереження в їх первісному стані. Якщо ви успадкуєте старий обідній стіл від бабусі та дідуся або знайдете в комісійному магазині шафу, але із застарілим оздобленням, зробіть крок і уявіть, як це виглядатиме у відремонтованому вигляді або видозміниться за допомогою нового шару фарби.

"Свіжа оббивка може надати антикваріату відчуття сучасності, не жертвуючи вінтажним шармом", – каже спеціаліст.

Уніфікуйте за допомогою кольору. Однією з проблем поєднання старих і нових речей є з’ясування того, як змусити поєднання періодів і стилів працювати разом у єдиний спосіб. Хоча поєднання дерев’яної обробки та металу – це мистецтво, інколи найпростіший спосіб об’єднати різні елементи – об’єднати їх за допомогою однієї палітри кольорів.

Виберіть елемент декору, що зробить заяву. Якщо ви прагнете створити максимальний ефект у сучасній кімнаті за допомогою антикварного предмета, сміливо вибирайте масштабний предмет, такий як антикварна шафа, узголів’я ліжка в стилі бароко чи ар-деко чи журнальний столик.

Ця стратегія особливо добре працює в нейтральному просторі, де потрібен фокус або відчуття драматизму, яке досягається шляхом введення контрасту та зіставлення. Ця ж формула може працювати для великих декоративних предметів, таких як позолочене дзеркало або вінтажний килим, щоб "закріпити" сучасну вітальню.



Виберіть елемент декору, що зробить заяву / Фото Brexton Cole Interiors