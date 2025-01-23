Есть несколько советов, как совместить современную и антикварную мебель, чтобы создать многослойный интерьер, который будет вневременным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

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Перепрофилирование и обработка. Хотя ничто не может сравниться с насыщенной патиной качественного антиквариата или старинного изделия, но не все они нуждаются в сохранении в их первоначальном состоянии. Если вы унаследуете старый обеденный стол от бабушки и дедушки или найдете в комиссионном магазине шкаф, но с устаревшей отделкой, сделайте шаг и представьте, как это будет выглядеть в отремонтированном виде или видоизменится с помощью нового слоя краски.

"Свежая обивка может придать антиквариату ощущение современности, не жертвуя винтажным шармом", – говорит специалист.

Унифицируйте с помощью цвета. Одной из проблем сочетания старых и новых вещей является выяснение того, как заставить сочетание периодов и стилей работать вместе единым образом. Хотя сочетание деревянной отделки и металла – это искусство, иногда самый простой способ объединить разные элементы – объединить их с помощью одной палитры цветов.

Выберите элемент декора, что сделает заявление. Если вы хотите создать максимальный эффект в современной комнате с помощью антикварного предмета, смело выбирайте масштабный предмет, такой как антикварный шкаф, изголовье кровати в стиле барокко или ар-деко или журнальный столик.

Эта стратегия особенно хорошо работает в нейтральном пространстве, где нужен фокус или ощущение драматизма, которое достигается путем введения контраста и сопоставления. Эта же формула может работать для крупных декоративных предметов, таких как позолоченное зеркало или винтажный ковер, чтобы "закрепить" современную гостиную.



Выберите элемент декора, что сделает заявление / Фото Brexton Cole Interiors