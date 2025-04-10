Секрет охайної спальні: 4 зміни, які допоможуть позбавити кімнату від безладу

Ваша спальня має слугувати святилищем – місцем для відпочинку та релаксації. Однак, якщо ви відчуваєте, що вона є джерелом стресу, безлад і неорганізованість можуть бути факторами, що сприяють цьому.

Змінити свої звички, щоб ваша спальня була охайнішою, може здатися складною справою, але часто це простіше, ніж ви думаєте. Є декілька простих змін, які потрібно зробити і звичок, які варто спробувати, щоб щоденно підтримувати порядок у своїй спальні. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зміни, що допоможуть щоденно підтримувати порядок в спальні

"Спростіть" свою постільну білизну

Щоранкове заправляння ліжка покращує загальний вигляд вашої спальні, проте "надлишок" постільної білизни та аксесуарів може ускладнити цю рутину.

Якщо ви не любите використовувати верхнє простирадло, подумайте про те, щоб просто відкласти його для зберігання в шафу.

Крім того, зменшення кількості декоративних подушок, які можуть падати на підлогу, допоможе мінімізувати безлад і підтримувати охайний простір.

Зробіть прибирання частиною свого розпорядку дня

Ймовірно, у вас є свій розпорядок, який складається з догляду за шкірою та чищення зубів. Тож, чому б не додати до нього пункт з невеликим наведенням порядку в кімнаті.

Незалежно від того, чи то світшот, який ви носили, чи блиск для губ, який лежить не там, де завжди, краще приділити трохи часу, щоб повернути ці речі на їхні місця.

За словами професійного організатора, додавання цієї маленької звички може призвести до великих змін.

Це запобігає накопиченню купи речей, підвищує вашу витривалість для прибирання та покращує вашу здатність до організації – і все це допомагає швидко знаходити речі, коли вам необхідно,

– пояснює фахівець.



Зробіть прибирання частиною свого розпорядку дня / Фото Unsplash

Заплануйте прибирання

У всіх кожного дня є багато справ, але планування часу, щоб прибрати свою спальню, може стати тією зміною, яка вам потрібна. Хоча експерти рекомендують щодня виконувати швидке прибирання, наприклад, наводити порядок на тумбочці, проте все ж складніший безлад вимагає іншого і ретельнішого підходу.

Припиніть складати одяг на підлозі

У вас на підлозі спальні купа одягу? Або ж речі накинуті на стілець, замість того, щоб належним чином зберігатися в шафі чи шухлядах? Такий безлад точно створює захаращений вигляд.

Просто наявність спеціального місця для прання може мати велике значення. Тож краще придбати якісний кошик саме для вашої спальні. Тримайте його у своїй шафі, якщо у вас є місце, або виберіть такий, який гармонійно впишеться у вашу схему декору. І якщо вам важко зрозуміти, що робити з усім поношеним, але не брудним одягом, сміливо придбайте ще одну корзину саме для цієї мети.