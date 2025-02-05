Вішати чи складати: який найкращий спосіб зберігати весь ваш одяг

Коли справа доходить до впорядкування одягу, незалежно від того, чи ви нещодавно придбали нові джинси або оновили гардероб, завжди виникає питання, чи варто складати одяг і зберігати його в комоді, чи доречніше повісити в шафі.

Насправді тут все залежить від ситуації. Про це пише 24 Канал з посиланням на marthastewart.

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Що скласти і що повісити залежить від кількох факторів, зокрема від того, скільки місця у ваших шафах і комодах, які ваші особисті звички, а також який це тип одягу та з яких типів тканини він виготовлений.

Речі, які завжди потрібно вішати

Вільні і гладкі тканини. Все, що зроблено з шовку, шифону чи інших схожих матеріалів – як правило, сукні чи блузи – потрібно повісити.

Все, що зроблено з шовку, шифону чи інших схожих матеріалів – як правило, сукні чи блузи – потрібно повісити. Лляні речі. Льон відомий тим, що мнеться, тому набагато краще повісити будь-які речі з такого матеріалу в шафу. Розвішування лляних речей запобігає непотрібним зморшкам.

Льон відомий тим, що мнеться, тому набагато краще повісити будь-які речі з такого матеріалу в шафу. Розвішування лляних речей запобігає непотрібним зморшкам. Штани. Хоча джинси необов'язково вішати у шафу, але обов'язково варто повісити всі інші штани. Фахівці кажуть, що сукні та повсякденні штани завжди повинні висіти.

Хоча джинси необов'язково вішати у шафу, але обов'язково варто повісити всі інші штани. Фахівці кажуть, що сукні та повсякденні штани завжди повинні висіти. Блузки. Якщо ви не хочете, щоб ваші вишукані блузки були зім'яті і в зморшках, обов’язково тримайте їх на вішалці.

Якщо ви не хочете, щоб ваші вишукані блузки були зім'яті і в зморшках, обов’язково тримайте їх на вішалці. Піджаки. Це масивніші речі і якщо ви спробуєте їх скласти та покласти в комод, це не тільки спричинить зморшки, але й забере значну частину місця в цьому просторі. Загалом, будь-які куртки слід розвішувати. Так, незалежно від того, якого типу – блейзери, джинсові піджаки, верхній одяг – всі вони занадто громіздкі, щоб їх складати.

Це масивніші речі і якщо ви спробуєте їх скласти та покласти в комод, це не тільки спричинить зморшки, але й забере значну частину місця в цьому просторі. Загалом, будь-які куртки слід розвішувати. Так, незалежно від того, якого типу – блейзери, джинсові піджаки, верхній одяг – всі вони занадто громіздкі, щоб їх складати. Сукні. Більшість, хоча й не всі, суконь завжди потрібно розвішувати. Виняток становлять важкі светри або будь-які важкі сукні. Коли їх повісити, вони можуть розтягнутися.



Є речі, які завжди варто вішати в шафу / Фото Unsplash (Huy Nguyen)

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Речі, які завжди складаються

Светри . Краще їх складати, щоб зберегти їх структурну цілісність. Так, масивні светри, як правило, слід складати, щоб також заощадити місце у вашій шафі.

. Краще їх складати, щоб зберегти їх структурну цілісність. Так, масивні светри, як правило, слід складати, щоб також заощадити місце у вашій шафі. Одяг для спорту. Штани для йоги, спортивні топи, спортивний одяг – все, що ви одягнете в спортзал, краще складати. Це кращий варіант, адже на вішалці вони можуть розтягуватися.

Штани для йоги, спортивні топи, спортивний одяг – все, що ви одягнете в спортзал, краще складати. Це кращий варіант, адже на вішалці вони можуть розтягуватися. Шорти. Хоча вам не обов'язково складати шорти, але насправді немає жодних причин їх вішати, тож їх, напевно, краще було б скласти.

Речі, які можна як повісити, так і скласти

З іншого боку, деякі предмети одягу можна і скласти і повісити, залежно від простору та особистих уподобань.