Як прикрасити оселю до Великодня 2025

Великодній стіл є центром святкувань. Саме тут збираються родини та друзі за смачною їжею і спілкуванням, тому оформлення столу є важливою частиною атмосфери.

Видання Homes and gardens подало кілька популярний ідей декору великоднього столу, передає 24 Канал.

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Як декорувати домівку до Великодня

Поєднуйте великодні мотиви з весняними квітами та витонченим декором

Великодній стіл, прикрашений нарцисами / Фото Kathy Kuo Home

Великдень припадає на одну з найпрекрасніших пор року, тож цілком природно ввести в декор багато весняної атмосфери – як у цьому прикладі, де в центрі композиції опинилися нарциси.

Можна помістити сезонні свіжі квіти у кришталеву або керамічну вазу, обрати серветки з квітковим орнаментом, склянками та посудом у радісних пастельних тонах.

Якщо вам хочеться додати більше грайливих великодніх елементів, завжди чудовимваріантом будуть миски з декоративними яйцями із сезонними мотивами.

Обирайте ніжні пастельні тони для оформлення великоднього столу

Великодній стіл із блакитною картатою скатертиною та відповідним посудом / Фото McGee & Co

Пастельні кольори – ідеальний вибір для декору великоднього столу. Вони водночас грайливі, теплі та додають легкого весняного настрою, не перевантажуючи композицію.

У цьому прикладі основою композиції стала картата скатертина кольору морської хвилі. Її доповнюють тональні свічники, столові прилади та простий білий посуд – усе разом створює елегантний, вишуканий, але водночас святковий великодній образ.

Створіть центральну композицію з квітів у природному стилі

Великодній стіл з тематичними шпалерами / Фото Simon Brown

Жодна сервіровка столу не буде повною без красивої центральної композиції – і для великоднього столу сезонні квіти у "недосконалому" стилі можуть надати образу природності.

Подумайте про ранункулюси, тюльпани, морозники й спадаючу зелень у вазах на ніжках або керамічних посудинах. Секрет у тому, щоб варіювати висоту й дозволити стеблам трохи виступати за край – це створює динаміку й не дає композиції мати надто "виставковий" вигляд. А якщо ви не фанат квітів, скупчення товстих свічок у м'яких природних відтінках може бути не менш ефектним акцентом.

Нехай їжа стане натхненням для декору великоднього столу

Великодній стіл із зеленим посудом і білою керамікою / Фото: Ro Table NYC

Використовуйте як декор ті трави, з якими ви готуєте, наприклад розмарин і чебрець. Вони не лише смачні, а й мають чудовий вигляд у горщиках або букетиках на столі.

Природні, органічні елементи створюють відчуття справжньої краси – крапчасті яйця, гілочки м'яти й чебрецю серед сезонних квітів, м'які природні текстури, що перетворюють стіл на продовження самої природи.

Поєднуйте візерунки для виразного образу столу

Великодній стіл із яскравими візерунками у стилі максималізм / Фото Pottery Barn

Є безліч способів створити насичений декор для великоднього столу. Поєднання різних патернів може здаватися складним у будь-якому інтер'єрі, але великодній стіл – найкраще місце для експериментів. Якщо ви не впевнені, як зі смаком поєднувати різні візерунки, цей приклад стане гарним орієнтиром.

У ньому візерунки з'являються у двох елементах: доріжці на стіл і шарах тарілок. Завдяки дотриманню єдиної кольорової гами та спільному мотиву – у цьому випадку квітковому — вдається зберегти гармонію навіть при зіткненні малюнків.

А відкритий дерев'яний стіл без скатертини додає простоти й стриманості, що врівноважує загальний образ і не дає йому стати перевантаженим.

Поєднайте елегантну сервіровку з ноткою грайливості

Весняний стіл із підвісною квітковою інсталяцією / Фото Garden Trading

Можна створити грайливий великодній стіл і без надмірного захоплення тематичними елементами. Якщо для дитячого столу доречні зайчики та кумедні курчатка, то для дорослих краще дотримуватись вишуканого стилю.

У цьому дизайні – милі підставки для яєць і серветкові кільця з тонким пасхальним акцентом у вигляді зайців. Вони делікатно вказують на святкову тематику, не переходячи в кітч.

Подаруйте гостям великодні вінки, які можна забрати додому

Вінок на обідньому столі / Фото Dominika Scheibinger

Якщо у вас є час і натхнення, створіть декор, який гості зможуть забрати з собою після свята – наприклад, маленькі вінки, які слугують серветковими кільцями або прикрасою на тарілці.

Такі великодні вінки можна зробити зі свіжих весняних квітів – або ж із сухоцвітів.

Додайте милі іменні картки для гостей

Великодній стіл із декором / Фото James Merrell

Іменні картки для гостей — простий, але дуже милий спосіб додати чарівності вашій сервіровці. Тут вони чудово поєднуються з вінтажною скатертиною та фарфором.

Візьміть тонкий картон, виріжте форму, зігніть навпіл. Потім або використайте штамп із квітами, або вручну намалюйте візерунок, подібний до скатертини, напишіть ім'я та зробіть маленький отвір. Акуратно вставте туди одну-дві маленькі квіточки.

Використовуйте кольори з інтер'єру вашої кімнати

Рожева та блакитна їдальня з великоднім декором у гармонійних відтінках / Фото Benjamin Moore

Щоб створити цілісний образ, надихайтеся палітрою самої кімнати. Наприклад, у цій їдальні – рожеві стіни з блакитними смугами, і саме ці кольори повторюються у сервіровці.

Щоб зробити декор цікавішим, використовуйте візерунчасті елементи – скатертину, кераміку або, як тут, маленькі настільні лампи. Це додає глибини й багатошаровості образу.