Як сховати на кухні застарілу посудомийку за допомогою штор: простий і стильний лайфхак

Часом застаріла посудомийна машина може псувати загальний інтер'єр кухні. У мережі поділилися неймовірним способом, як швидко і просто вирішити цю проблему.

Задля цього не треба позбуватися посудомийної машини. Достатньо взяти штори-кафе і магнітний карниз, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Що потрібно зробити

Перше, що потрібно зробити, — це виміряти посудомийну машину. Фіранка не повинна бути надто короткою або занадто вузькою. Оптимальним варіантом зазвичай є штори завдовжки близько 91 сантиметр. Також варто обрати варіант у 2 – 3 рази ширший за посудомийку, щоб досягти класичного драпірованого вигляду.

Зверніть увагу! Можна виготовити затишні штори-кафе самостійно, або купити готові. Ці фіранки легко змінювати. Наприклад, навесні можна обрати квіткові візерунки, а влітку замінити їх на легкі смужки у сільському стилі у шавлієво-зеленому, гірчично-жовтому чи туманно-блакитному кольорі.

Далі потрібно протягти штори через магнітний карниз, а потім закріпити його на дверцятах посудомийної машини.

Слід бути готовими до того, що штори можуть швидко забруднюватися через щоденне використання, тож обирати варто тканини, які легко прати.

Цей лайфхак миттєво додасть кухні атмосферу котеджкору.

Як приховати посудомийну машину за фіранкою: дивіться відео