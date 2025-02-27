Візьміть віник, щоб ваш комод біля ліжка засяяв: відео оригінального лайфхаку

Кожен наш день починається з того, що саме ми бачимо перед собою одразу після того, як прокинулися. Тож, спальну зону та прилеглі до неї простори важливо організувати так, щоб забезпечити максимальний комфорт.

Комод – один з тих елементів, що доповнить будь-яку спальну кімнату особливим затишком, проте не завжди можна знайти саме той, який подобається. Однак можна перетворити той, який у вас є, на оновлену та стильну версію. Цікавою ідеєю поділилася користувачка тіктоку @shellydoesdiy, пише 24 Канал.

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Як зробити стильний комод

Перш все варто вибрати фарбу, якою ви захочете пофарбувати комод. Тут варто звернути увагу на те, який колір найбільше "впишеться" у вашу спальню, адже важливо, щоб потім комод можна було поєднувати з іншими предметами спального інтер'єру і щоб схема в кімнаті мала цілісний вигляд.

Так, вибравши фарбу, пензлем наносите її на поверхню комода. Здавалося, що цього було б достатньо, щоб надати нового вигляду комоду, проте це не зовсім так.

Основну роль тут відіграватиме віник. Так, саме цей елемент надасть комоду цікавих штрихів, які подарують йому цікавий вигляд.

Отже, після того, як ви нанесли фарбу, потрібно кінчиками віника пройтися вертикально по площині комода, а після цього повторити ці ж дії, але вже в горизонтальному напрямку. Так варто повторити декілька разів, щоб утворився певний візерунок. Важливо між цим протирати віник сухою серветкою, щоб не залишати скупчень фарби.

Після цього варто залишити комод, аби фарба висохла і можна на ньому зберігати необхідні вам дрібнички.

Як створити стильний комод за допомогою віника: дивіться відео