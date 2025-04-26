Неймовірний вітраж своїми руками зі старої шафки: це відео розриває TikTok

Вітраж – це неймовірне доповнення до будь-якого інтер'єру: красиві форми та кольори, промені сонця, що магічно розсіюються по кімнаті. На жаль, справжнє вітражне мистецтво коштує дорого. Втім, є неймовірний лайфхак, як без великих витрат перетворити стару шафку на вітраж, використовуючи самоклейну віконну плівку.

Вітраж – це неймовірне доповнення до будь-якого інтер'єру: красиві форми та кольори, промені сонця, що магічно розсіюються по кімнаті. На жаль, справжнє вітражне мистецтво коштує дорого. Втім, є неймовірний лайфхак, як без великих витрат перетворити стару шафку на вітраж, використовуючи самоклейну віконну плівку, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Як зробити вітраж зі старої шафи

Користувачка TikTok @gabbymadethat показує, як зробити цей проєкт. Для нього знадобляться скляна панель ( можна знайти на секонд-хенді кухонні дверцята з плоским, прозорим, знімним склом), декоративна самоклеюча віконна плівка, набір для нанесення плівки, базові інструменти і додаткові матеріали для персоналізації результату.

Як зробити вітраж самому: дивіться відео

Покладіть дверцята на рівну поверхню та обережно витягніть скло за допомогою викрутки. Потім ретельно очистьте скляну панель – це важливо для гарного приклеювання плівки. Якщо залишились сліди або бруд, обережно зішкребіть їх лезом. Якщо ваша декоративна плівка має окремі елементи або ви плануєте її порізати та перекомпонувати, варто зробити це на цьому етапі, не знімаючи захисної підкладки, та визначтесь з макетом. Якщо ви не впевнені у дизайні, пошукайте натхнення у зразках вітражів — вони можуть чудово оживити ваш інтер'єр.

Коли ви визначилися з дизайном, приготуйте розчин для нанесення плівки згідно з інструкціями в наборі й розпиліть його на скло. Зніміть захисну плівку з декоративних елементів і прикладіть гладкою стороною до скла, уникаючи пилу чи сміття. Потім ще раз обприскайте поверхню вже наклеєної плівки розчином і розгладьте її скребком, щоб видалити повітряні бульбашки й залишки рідини.

Для більш реалістичного вигляду вітражу можна використати спеціальну стрічку, що імітує шви між шматочками скла.

Коли скло готове, обережно вставте його назад у дверцята шафки, переконайтеся, що воно надійно зафіксовано.

Останній етап – це вирішити, як повісити витвір. Один із популярних варіантів для вітражів – підвісити їх на ланцюг. Слід впевнитися, що ланцюг достатньо міцний, аби витримати вагу дерева та скла. Інший варіант – міцна нейлонова мотузка. Також дверцята можна просто поставити на полицю або камін як елемент декору.