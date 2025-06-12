Розкішна люстра з пластикових пляшок: неймовірний лайфхак з TikTok

Літо – це період, коли усі ми п'ємо багато води, а відповідно купуємо багато пляшок з водою. Щоб не викидати і не забруднювати природу пластиком, можна повторно використати його.

Користувачка TikTok підказала чудовий спосіб перетворити використані пластикові пляшки на чудову люстру, передає 24 Канал. Дивіться також Це зменшить безлад: речі, які обов'язково треба прибрати з приліжкової тумбочки Оригінальна люстра для кімнати Щоб втілити цей проєкт потрібно 20 або більше пляшок. Також знадобиться основа для лампи. Її можна купити Prom або OLX. Там є різні діаметри. Авторка відео обрала 50 сантиметрів, бо це люстра для великої кімнати. Її ціна – 390 гривень. Далі вона прикладала кришечки до пляшок, обводила їх маркером та вирізала кружчеки манікюрними ножицями.

Опісля вона робила отвори з обох боків кружчек, теж використовуючи манікюрні ножинці.

Для зшивання кружчеків потрібна волосінь для бісеру. Чим тонша, тим краща.

Можна зробити два – три яруси таких прикрас.

Потім, закріпивши їх на основі, треба розфарбувати люстру у будь-який колір за допомогою балончика з фарбою. Як зробити люстру: дивіться відео