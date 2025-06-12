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Дизайн 24 Простір та стиль Розкішна люстра з пластикових пляшок: неймовірний лайфхак з TikTok
12 червня, 14:25
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Розкішна люстра з пластикових пляшок: неймовірний лайфхак з TikTok

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Користувачка TikTok показала, як перетворити пластикові пляшки на люстру.
  • Для проєкту потрібно 20 пляшок, основа для лампи, волосінь, ножиці манікюрні, маркер та фарба у балончику.

Літо – це період, коли усі ми п'ємо багато води, а відповідно купуємо багато пляшок з водою. Щоб не викидати і не забруднювати природу пластиком, можна повторно використати його.

Користувачка TikTok підказала чудовий спосіб перетворити використані пластикові пляшки на чудову люстру, передає 24 Канал.

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Оригінальна люстра для кімнати

Щоб втілити цей проєкт потрібно 20 або більше пляшок. Також знадобиться основа для лампи. Її можна купити Prom або OLX. Там є різні діаметри. Авторка відео обрала 50 сантиметрів, бо це люстра для великої кімнати. Її ціна – 390 гривень.

  • Далі вона прикладала кришечки до пляшок, обводила їх маркером та вирізала кружчеки манікюрними ножицями.
  • Опісля вона робила отвори з обох боків кружчек, теж використовуючи манікюрні ножинці.
  • Для зшивання кружчеків потрібна волосінь для бісеру. Чим тонша, тим краща.
  • Можна зробити два – три яруси таких прикрас.
  • Потім, закріпивши їх на основі, треба розфарбувати люстру у будь-який колір за допомогою балончика з фарбою.

Як зробити люстру: дивіться відео