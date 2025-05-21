Які кольори фарби найефективніше візуально збільшують кімнату: чи є серед них темні відтінки

Гарний декор та функціональне облаштування можуть повністю змінити вигляд кімнати. Чудовий спосіб зробити її візуально більшою та відкритішою – це різні варіанти фарбування.

24 Канал розповість, які кольори візуально збільшують кімнату.

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Які кольори можуть збільшити кімнату

Перш ніж перейти до переліку самих кольорів, слід зауважити, що є техніки фарбування, які дозволяють візуально збільшити кімнату, включають:

Визначення одного кольору – коли використовуються різні кольори, погляд автоматично зупиняється на лінії, де закінчується один колір і починається інший, створюючи межі в кімнаті. Коли ви використовуєте лише один колір, простір виглядає безперервним.

Використання смужок – горизонтальні смужки зроблять стіну візуально довшою, а вертикальні – вищою.

Загалом колір має особливу здатність покращувати будь-яке приміщення, і, обравши відповідний відтінок, можна створити ідеальну атмосферу для свого простору.

Ось кілька кольорів, які зроблять маленьку кімнату більш відкритою.

Темно-синій. Маленькі кімнати часто є найкращим місцем, щоб справити враження. Насиченіші тони на одній стіні зі світлішими, яскравими тонами по всій кімнаті відкривають простір у кімнаті.

Земляна охра – це глибокий, теплий колір, який створює спокійну атмосферу. Світло-коричневі кольори з сонячним світлом, що проходять крізь відкриті вікна, збільшують розміри кімнати.

Білий – це простий та чистий колір. М’який колір робить простір більш привабливим та відкритим. Кімната також починає здаватися більшою, якщо поєднати її з природною зеленню та яскравими кольорами.



Світлі кольори можуть візуально збільшити кімнати / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Ніжно-блакитний відтінок має вигляд, який сприяє відчуттю відкритості та спокою. Коли світло проходить крізь прозорі штори, воно підсилює атмосферу кімнати, сприяючи створенню заспокійливої атмосфери.

Також, щоб візуально збільшити простір, можна придивитися до інших колірних рішень. Зокрема, ідеться про: