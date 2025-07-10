Як зняти римські штори: покрова інструкція

Римські штори – це стильне та практичне оформлення вікон. Іноді їх потрібно зняти – для чищення, заміни або оновлення інтер'єру.

На щастя, зняття римських штор – це нескладне завдання, яке можна виконати самостійно, маючи кілька інструментів і трохи терпіння, передає 24 Канал.

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Як зняти римські штори

Перед початком підготуйте такі інструменти:

Викрутка (пласка або хрестова): для зняття гвинтів або від'єднання кріплень.

Драбина або стільчик: для доступу до високих вікон.

Плоскогубці: для зняття тугих гвинтів або затискачів.

Ганчірки: для прибирання після зняття.

Універсальний ніж (за потреби): для обрізання шнурів чи клею.

Дриль (за потреби): якщо гвинти застрягли або зірвані.

Римські штори мають просту конструкцію, і знання основних елементів допоможе у знятті:

Карниз: верхня частина, що містить механізм керування (шнур або ланцюжок).

Кріплення: металеві або пластикові тримачі, які утримують карниз.

Механізм керування: шнури або ланцюжок, які опускають і піднімають штору.

Тканинна панель: декоративна частина, що складається при підйомі.

Кріпильні елементи: гвинти або клей, що фіксують кронштейни до вікна, стіни чи стелі.

Залежно від типу монтажу – всередині віконного отвору або зовні (на стіні чи стелі) – процес зняття може дещо відрізнятися.

Як просто зняти римські штори / Фото з відкритих джерел

Крок 1: Підготуйте робочий простір

Приберіть меблі та декор поблизу вікна. Постеліть рушник або ганчірку під вікно, щоб зібрати пил чи гвинти. Підготуйте всі потрібні інструменти.

Крок 2: Повністю опустіть штори

Опустіть штору донизу, щоб тканина була рівною – це спростить зняття і запобіжить заплутуванню шнурів.

Крок 3: Від'єднайте шнури

Для штор на шнурах: знайдіть місце, де шнури кріпляться внизу, та обережно розв'яжіть або відчепіть. Для штор з ланцюжком: можливо, доведеться відкрутити або зсунути механізм ланцюжка.

Крок 4: Зніміть карниз

Визначте тип кріплення:

Кліпсове кріплення: натисніть викруткою на фіксатор, щоб звільнити карниз із затискачів.

Кріплення на гвинтах: відкрутіть викруткою всі гвинти, що утримують карниз, і обережно зніміть його.

Крок 5: Відкрутіть кронштейни

Використовуйте викрутку, щоб зняти кронштейни з рами, стіни або стелі. Якщо вони приклеєні – акуратно підріжте клей універсальним ножем.

Крок 6: Приберіть та очистіть місце

Протріть віконну раму або стіну від пилу, клею чи слідів від кріплень вологою ганчіркою.

Зверніть увагу! Якщо карниз не знімається з кронштейнів, тоді акуратно підважте викруткою або натисніть на фіксатор. Зірвані гвинти – використовуйте плоскогубці або дриль з екстрактором. Клей не відходить – скористайтесь засобом для видалення клею і пластиковим скребком. Заплутані шнури чи ланцюжки – розплутайте після зняття, щоб уникнути проблем у майбутньому.