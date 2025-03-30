Як зробити так, щоб кухня мала дорогий вигляд: 5 хитрощів, які створять такий ефект

Розкішна кухня є бажаною для багатьох власників будинків. Враховуючи, що саме в цьому приміщенні люди часто проводять значну частину свого часу, цілком логічно прагнути створити середовище, яке випромінює елегантність та вишуканість.

Є кілька хитрощів, які зможуть надати таку атмосферу цьому простору. Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Як зробити кухню дорогою на вигляд

Дизайнер інтер’єру Ніна Ліхенштайн розповіла, що, на її думку, таке "вишукана кухня".

Розкіш на кухні – це не лише високоякісна обробка та дизайнерські етикетки. Це продумані деталі, багатошарові текстури та відчуття тепла, яке відчувається піднесеним і привабливим. Використовуючи натуральні матеріали, стратегічне освітлення та добре продумані елементи, ви можете створити простір, який випромінює вишуканість,

– сказала вона.

Змішування матеріалів. Якщо ваша кухня виконана з одного матеріалу та кольору, вона матиме одноманітний вигляд. Створення контрасту є найважливішим правилом, яке слід запам’ятати, сподіваючись створити сучасний, вражаючий дизайн кухні. Насиченість текстури робить ваш дім захоплюючим.



Змішування матеріалів на кухні робить її вишуканою / Фото Calder Design Group

Вибирайте натуральні матеріали. Щоб ваша кухня виглядала дорожчою, є деякі речі, які вказують на це, і ніщо так не "кричить" про розкіш, як вражаюча кухонна стільниця з мармуру.

Поверхні з натурального каменю, як-от мармур, граніт або кварцит, миттєво покращують вигляд вашої кухні. Складні прожилки мармуру або глибина високоякісного граніту створюють відчуття розкоші та майстерності. Навіть якщо ви працюєте з більш доступним матеріалом, вибір глянцевого полірованого покриття може додати розкішного вигляду,

– кажуть фахівці.

Приберіть безлад. Безлад – головний "ворог" дорогої кухні. Незалежно від того, наскільки розкішною на вигляд є ваша робоча поверхня чи скільки у вас сучасних речей, якщо ви не думаєте, як навести порядок на своїй кухні, можна "попрощатися" з мрією про елегантний простір.

Охайна, не захаращена стійка миттєво підвищує привабливість кухні. Приховані місця для зберігання дрібної побутової техніки допомагають підтримувати елегантну естетику, зберігаючи необхідні речі легко доступними.

Розташування освітлення. Кухні високого класу ніколи не мають лише одне джерело світла. Насправді багатошарове джерело світла також має силу змінити зовнішній вигляд простору.

Поєднання навколишнього, робочого та акцентного освітлення, наприклад підвісних світильників над островом, світлодіодів під шафою, вбудованого освітлення та ефектних бра, створює глибину та дизайнерське відчуття,

– кажуть фахівці.



Багатошарове освітлення робить кухню вишуканою / Фото Anna van der Aar

Додавання рослин на кухню. Це простий спосіб покращити дизайн. До того ж є багато кухонних рослин, які процвітатимуть у цьому середовищі. За словами експертів, додавання рослин до цього простору створює свіжу, гостинну естетику, яка пом’якшує тверді поверхні та з’єднує простір із природою.