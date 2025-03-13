Не викидайте старе дзеркало: як перетворити його на стильний декор наче з Pinterest

Дзеркала слугують не лише функціональним елементом дизайну інтер'єру, але й ефективним засобом підвищення естетичної привабливості вашого будинку. Витончене дзеркало гарантовано може слугувати яскравим фокусом у кімнаті.

Чарівною ідеєю, як можна зробити стильне дзеркало своїми руками, поділилася користувачка тіктоку @kosuha_ksuha, пише 24 Канал.

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Як зробити дзеркало ніби з Pinterest

Авторка відео показала, як вона створила стильну рамку до дзеркала як з Pinterest своїми руками.

Спершу жінка виміряла саме дзеркала та продумала, якої ширини рамку вона хоче зробити. Основу вона зробила із залишків задньої стінки від кухні. Після цього скріпила їх між собою і взялася прикрашати декор джутовою мотузкою.

Мотузку жінка приклеювала за допомогою клейового пістолету і робила вона це дуже щільно і навіть час від часу підкручувала її для того, щоб вона не розпадалась.

"Скріплювала рамку тією ж фанерою, приклеювала теж на клейовий пістолет, кріпила із зовнішньої сторони для того, щоб в ці пази потім лягло дзеркало", – поділилася деталями процесу авторка відео.

Також до готового виробу вона планує додати LED стрічку. Цей елемент додасть стильного і вишуканого вигляду декору.

Як створити стильне дзеркало своїми руками: дивіться відео

До речі, раніше ми розповідали, як можна зробити стильний нічник власноруч, витративши на його створення менше, ніж 100 гривень.