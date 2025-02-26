Щоб була ідеальна та стильна: яку кухню краще обрати – матову чи глянцеву

При проєктуванні кухні одним з ключових факторів, який слід враховувати, є обробка поверхні, зокрема вибір між матовими та глянцевими. Обидва стилі можуть сприяти створенню виразного та привабливого естетичного вигляду вашої кухні.

Проте кожен варіант має свої переваги та недоліки. Якщо ви намагаєтеся вирішити обрати матову чи глянцеву кухню, варто звернути увагу на всі плюси та мінуси кожної з них, щоб створити кухню, яка найкраще відповідає вашому стилю життя, пише 24 Канал.

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Яка кухня краща – матова чи глянцева

Обидва варіанти обробки мають свої переваги та недоліки, тому бажано ретельно зважити всі можливі варіанти, перш ніж ухвалити остаточне рішення.

Матова кухня

Переваги

Матові кухонні шафи відомі своїм елегантним і стриманим зовнішнім виглядом, який може ідеально поєднуватися з мінімалістичним стилем кухні.

Такі шафи можуть зберігати свій стиль практично за будь-яких умов освітлення на відміну від деяких глянцевих шаф.

Оскільки матові кухонні фасади поглинають, а не відбивають світло, це може зробити загальну обробку більш однорідною. Результатом є елегантний вигляд, більш витончений і стриманий, ніж глянцева кухня.

Так як, менше світла відбивається від матової кухні, це робить невеликі плями, як-от відбитки пальців, менш помітними, через що такі кухні потребують меншого обслуговування.

Також варто згадати про матові кухонні двері. Їхньою відмінною рисою є те, що вони менше зношуються, приховують відбитки пальців і подряпини та потребують менш частого чищення, ніж глянцеві двері.

Недоліки

З огляду на те, що матові кухні поглинають світло, вони не завжди є найкращим варіантом для маленьких або темних кухонь. Так, для невеликих приміщень гарною альтернативою є глянцева обробка, оскільки відбиття світла від цих поверхонь буде відбивати світло по кімнаті. Якщо ж надаєте перевагу матовій кухні в невеликому просторі, кращим вибором буде світлий колір, наприклад білий або кремовий, оскільки яскраві тони допоможуть розширити простір.

Хоча бруд і відбитки пальців зазвичай не так помітні на матовій кухні, але коли плями все-таки з’являються, їх може бути складніше очистити, оскільки їх не так легко побачити. Протирання їх вологою ганчіркою також іноді може залишати смуги, тому варто використовувати тканину з мікроволокна для чищення таких поверхонь.



Варто врахувати всі плюси і мінуси матової кухні / Фото Unsplash (Kam Idris)

Глянцева кухня

Переваги

Глянцеві кухонні шафи мають приголомшливе дзеркальне покриття, яке може зробити вашу кухню яскравішою та більшою. Особливо ідеально це підійде для компактних кухонь, оскільки допомагає збільшити відчуття простору.

Такі кухонні шафи, особливо в більш світлих кольорах, таких як білий або шампань, ідеально відбивають світло і значно підкреслюють глибину невеликого простору.

Хоча деякі люди можуть уникати глянцевих кухонь через страх, що їх буде важко прибрати, це поширена помилка. Звісно, вони потребують частішого чищення через видимі відбитки пальців і плям, але загалом їх легко обслуговувати. Швидке протирання тканиною з мікрофібри, яка не дряпається, збереже їх найкращий блиск.

Мінуси

Відбиваюча поверхня може бути однією з найбільших проблем глянцевих кухонних дверей, оскільки вони потребують регулярного чищення. Це пояснюється тим, що саме відображення може зробити невеликі плями чи відбитки пальців і подряпини, більш помітними.

Також є ще один пункт – хоча це не обов’язково недолік, але відбиття світла від глянцевої шафи може зробити колір ваших шаф дещо непостійним залежно від того, куди падає світло та де ви стоїте.



Слід звернути увагу на всі переваги та недоліки глянцевої кухні / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Зрештою, вибір матової чи глянцевої кухні залежить від ваших особистих уподобань. Відтак, однозначної відповіді немає, оскільки кожна обробка має свій шарм і переваги. Тому подумайте, що найкраще підходить для вашої кухні та вашого способу життя.