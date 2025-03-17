Приховані, натуральні та яскраві: які кухні зараз у моді

У 2025 році слід очікувати зростання популярності індивідуальних планувань, використання природних матеріалів із виразною текстурою та вбудованої техніки, яка враховує конкретні потреби способу життя. Адже кожна родина має власні унікальні вимоги.

Тепер як ніколи кухні стають відображенням індивідуальності їхніх власників, передає 24 Канал.

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Яка кухня є сьогодні популярною

Приховані кухні

У цьому будинку варильна панель і витяжка ідеально поєднуються з кварцитовим оздобленням кухні / Фото Вільям Джесс Лерд

Хоча кухня є одним із найважливіших приміщень у будинку, дизайнери вказують на зростаюче бажання людей зробити її менш помітною.

Техніка, яка інтегрується у шафи, створює чистий, мінімалістичний вигляд, що дозволяє акцентувати увагу на цікавих елементах дизайну, таких як яскраві кольорові акценти, мікс текстур та персоналізовані аксесуари,

– пояснює дизайнерка Хіларі Матт.

Архітектор Ноам Двір, зазначає, що ця тенденція виходить за межі лише прихованих холодильників і посудомийних машин – навіть витяжки тепер інтегрують у верхні шафи або вбудовують безпосередньо в варильні панелі.

Таке рішення не тільки додає естетичної чистоти простору, а й підкреслює вибрані матеріали, дозволяючи їм стати головним акцентом у дизайні.

Фокус на розвагах

Дизайнерка розробила подвійну кухню для цієї затишної резиденції / Фото Ніколь Коен

Культура домашніх вечірок набирає обертів, тому кухні все більше орієнтуються на створення комфортних зон для прийому гостей. "Багато людей стали більше готувати вдома і хочуть, щоб кухня була зручною для спілкування", – зазначає архітекторка Елізабет Граціоло.

Трендовими стають просторі кухонні острови, що плавно поєднуються з вітальнею та їдальнею, дозволяючи гостям вільно пересуватися від закусок до основної страви й коктейлів. А для тих, хто часто влаштовує вечірки, популярними стають подвійні кухонні зони – "парадний" фронтальний простір із баром і прихована зона приготування їжі з усією необхідною технікою.

Матеріали, що красиво старіють

У цій резиденції з двома кухнями дизайнер використав багато дерева, мідних акцентів і плитки / Фото Брайан В. Феррі

У 2025 році натуральні та екологічні матеріали набувають ще більшої популярності. Власники будинків прагнуть використовувати поверхні, які не тільки довговічні, але й з часом набувають благородного вигляду.

Дизайнери радять обирати кам'яні стільниці та фартухи, дерев'яні полиці, шафи та підлогу (особливо з кедра, дуба або дугласії), а також металеві кухонні острови.

Білий колір не виходить з моди, але яскраві відтінки набирають популярності

Кухня з білими шафами / Фото Нік Джонсон

Коли справа доходить до кольору, 2025 рік точно не для тих, хто боїться експериментів. Тенденції кольору кухонних шаф цього року схиляються до природних, земних відтінків, що відповідають кольору року за версією Benjamin Moore – Cinnamon Slate – (ніжне поєднання сливового і оксамитового коричневого відтінків.

У 2025 році власники будинків віддають перевагу теплим нейтральним тонам для фартухів та зеленим і синім кольорам для кухонних шаф. Використання сміливих відтінків також дозволяє створити унікальний стиль.

Господарі охоче комбінують кольори, вибираючи один відтінок для кухонного острова, а інший – для шаф, щоб зробити яскравий акцент. Те саме стосується й фурнітури: за словами дизайнерів, більше немає потреби підбирати змішувач під ручки шаф. У 2025 році кухонна фурнітура стає декоративним елементом.