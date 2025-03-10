Кухня-ніша – це компактна кухня, часто вбудована в стіну. Такий формат ідеально підходить для малогабаритних квартир, студій, офісів або апартаментів, де важливо максимально ефективно використовувати кожен квадратний метр, передає 24 Канал.

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Що таке кухня-ніша

Кухня-ніша – це невеличкий простір. Втім, там можна розмістити основні складові кухні: раковину, робочу поверхню для приготування їжі, плиту, невеликий гарнітур, холодильник. Задля додаткової економії площі раковину і плиту можна вбудувати в меблі.

Кухня-ніша – це виключно робоча зона. Тут лише готують їжу. Їдальня має розташовуватися окремо, наприклад у вітальні.

Кухню-нішу можна обладнати у коридорі, коморі та власне, на кухні. Її площа повинна бути не менше п'яти квадратних метрів, а також дане приміщення повинне мати доступ до природного освітлення.

Дизайн кухні-ніші може як збігатися з вітальні по стилю, так і відрізнятися від неї. Однак найкраще виглядають кухні, стіни і підлога яких за кольором контрастують з відтінками, використаними для оформлення основного приміщення.

Приклади кухонь-ніш / Фото з відкритих джерел

Переваги кухні-ніші:

Економія простору – така кухня займає мінімум місця, дозволяючи облаштувати інші зони більш комфортно.

Стильний вигляд – сучасні дизайнерські рішення допомагають зробити кухню частиною загального інтер'єру.

Функціональність – завдяки продуманому розміщенню техніки та меблів кухня-ніша може бути не менш зручною, ніж повнорозмірна.

Легкість у догляді – невелика площа означає менше часу на прибирання.

Як створити кухню-нішу?

Передусім, варто визначите місце для кухні: це може бути заглиблення в стіні, кут кімнати або спеціально виділена зона. Також варто продумати, скільки квадратних метрів можна відвести під кухню без шкоди для інших зон.

Далі слід обрати планування:

Лінійне розміщення – найпоширеніший варіант для вузьких ніш.

Кутове планування – підходить, якщо є можливість задіяти дві стіни.

Зонування перегородками – можна використовувати штори, розсувні двері, жалюзі, барну стійку, стеллаж, великий акваріум, щоб приховати кухню.

Кухню потрібно обладнати компактною побутовою технікою. Крім того, найкраще встановити шафи до стелі, щоб максимально використати вертикальний простір. І обрати відкидні або висувні столики, щоб заощадити місце.

Важливо встановити витяжку або забезпечити природну циркуляцію повітря. Також слід обрати точкове освітлення або підсвічування шаф для комфортної роботи.