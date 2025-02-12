Спальня "оскароносної" Енн Гетвей: чому вона є майстер-класом з вибору тканин і кольорів

Льон, вовна та візерунки, виконані методом блокового друку, поєднуються на ліжку Енн Гетвей. Вони створюють індійський акцент в історичному каліфорнійському котеджі акторки.

Постільна білизна відіграє важливу роль у дизайні інтер'єру. Вона здатна підкреслити, збалансувати та перетворити кімнату. Ба навіть, значно покращити ваш сон. Постільна білизна Енн Гетвей якраз демонструє цю силу, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість спальні Енн Гетвей

Рожева спальня зірки має текстуровану акцентну стіну, освітлення в стилі середини ХХ століття, прості меблі, ліжко виготовлене вручну. Дизайнер покрив ліжко текстурованою білою ковдрою, додавши вінтажні подушки та плед. Візерунки, виконані методом блокового друку та ткані дизайни на акцентній постільній білизні надають ліжку легкий індійський акцент.

Текстурована постільна білизна Енн Гетвей створює відчуття гармонії в її чарівній спальні.

Карлін ван Ноппен, експерт з постільної білизни та інтер'єрний дизайнер, каже, що завжди рекомендує своїм клієнтам постільну білизну з льону або перкалі. Вона має природну м'якість, не потребує особливого догляду і має більш невимушений вигляд за іншу постільну білизну.

Переваги постільної білизни Гетвей виходять за межі її естетики: легкий матеріал і кольори також допомагають забезпечити хороший нічний відпочинок.

Спальня Енн Гетвей: дивіться фото

Ван Ноппен стверджує, що льняна постільна білизна – ідеальний вибір для тих, хто сильно пітніє уві сні. Льон допомагає регулювати температуру і підтримує прохолоду протягом ночі, гарантуючи спокійний сон.

Біла постільна білизна відбиває світло. Багато людей обирають цей тон, оскільки він настільки нейтральний, що допомагає зробити спальню схованкою від усього світу.