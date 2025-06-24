Названо найпопулярнішу кольорову палітру літа 2025 року

Кольорові тренди приходять і йдуть, але іноді палітра так вдало відображає настрій сезону, що здається позачасовою вже з першого погляду. Цього літа, за словами дизайнерів інтер'єру, популярні вигорілі на сонці природні відтінки – м'яке, приглушене поєднання кольорів, натхненне самою природою.

Перевага цих кольорів у їхній універсальності – вони чудово поєднуються майже з усіма стилями інтер'єру: від приморського до сучасного й скандинавського мінімалізму, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Як впровадити вигорілі на сонці природні відтінки у свій дім

До вигорілих на сонці природних відтінків належать:

глиняний

шавлієвий

пісочний

кам'яний

теракотовий

оливковий

крейдяний персик

Вони ідеально поєднуються з органічними текстурами – льоном, ротангом, світлим деревом і недосконалою керамікою.

Щоб інтегрувати ці відтінки у свій дім, дизайнери радять почати з малого: оберіть плед із лляної тканини теракотового чи шавлієвого кольору або подушки у тонах теплого піску й слонової кістки. Вони також пропонують додати плетене крісло чи вазу з глини.

Вигорілі на сонці природні відтінки подарують відчуття спокою та актуальності. Вони чудово впишуться в інтер'єри різних за призначенням кімнат: від спальні до кухні.

Пастельні кольори пануватимуть цього літа / Фото Edmund Barr

Інші кольорові тренди, які обожнюють дизайнери цього літа

Мінеральні відтінки: Дизайнерка інтер'єрів Ніна Такеш помічає популярність м'яких мінеральних кольорів. Це крейдяний селадон, піщаник, блідий екрю.

Вигорілі пастелі: Дизайнерка Дженні Раймолд бачить сплеск попиту на вигорілі пастельні тони – приглушений персиковий, туманний блакитний та масляно-жовтий.

Вигорілі на сонці природні відтінки пасують до різних за призначенням кімнат / Фото James Nathan Schroder

Яскраві акценти: Раймолд також вказує використання насичених кольорів – таких як індиго та теракота — як акцентів для додавання глибини та контрасту.

Ягідні відтінки: Експертка з домашнього стилю Урсула Кармона прогнозує затребуваність ягідних відтінків, які ідеально підходять для створення влучних акцентів у літньому декорі або на святковому столі.