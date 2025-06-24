Названо найпопулярнішу кольорову палітру літа 2025 року
- Популярні кольори літа 2025 року – це вигорілі на сонці природні відтінки.
- Ці кольори добре поєднуються з органічними текстурами та підходять для різних стилів інтер'єру.
- Дизайнери радять інтегрувати ці відтінки в інтер'єр через деталі, такі як пледи, подушки, плетені крісла та вази з глини.
Кольорові тренди приходять і йдуть, але іноді палітра так вдало відображає настрій сезону, що здається позачасовою вже з першого погляду. Цього літа, за словами дизайнерів інтер'єру, популярні вигорілі на сонці природні відтінки – м'яке, приглушене поєднання кольорів, натхненне самою природою.
Перевага цих кольорів у їхній універсальності – вони чудово поєднуються майже з усіма стилями інтер'єру: від приморського до сучасного й скандинавського мінімалізму, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.
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Як впровадити вигорілі на сонці природні відтінки у свій дім
До вигорілих на сонці природних відтінків належать:
- глиняний
- шавлієвий
- пісочний
- кам'яний
- теракотовий
- оливковий
- крейдяний персик
Вони ідеально поєднуються з органічними текстурами – льоном, ротангом, світлим деревом і недосконалою керамікою.
Щоб інтегрувати ці відтінки у свій дім, дизайнери радять почати з малого: оберіть плед із лляної тканини теракотового чи шавлієвого кольору або подушки у тонах теплого піску й слонової кістки. Вони також пропонують додати плетене крісло чи вазу з глини.
Вигорілі на сонці природні відтінки подарують відчуття спокою та актуальності. Вони чудово впишуться в інтер'єри різних за призначенням кімнат: від спальні до кухні.
Пастельні кольори пануватимуть цього літа / Фото Edmund Barr
Інші кольорові тренди, які обожнюють дизайнери цього літа
Мінеральні відтінки: Дизайнерка інтер'єрів Ніна Такеш помічає популярність м'яких мінеральних кольорів. Це крейдяний селадон, піщаник, блідий екрю.
Вигорілі пастелі: Дизайнерка Дженні Раймолд бачить сплеск попиту на вигорілі пастельні тони – приглушений персиковий, туманний блакитний та масляно-жовтий.
Вигорілі на сонці природні відтінки пасують до різних за призначенням кімнат / Фото James Nathan Schroder
Яскраві акценти: Раймолд також вказує використання насичених кольорів – таких як індиго та теракота — як акцентів для додавання глибини та контрасту.
Ягідні відтінки: Експертка з домашнього стилю Урсула Кармона прогнозує затребуваність ягідних відтінків, які ідеально підходять для створення влучних акцентів у літньому декорі або на святковому столі.