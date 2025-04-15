Експерти назвали 6 трендів в дизайні інтер'єру на весну і літо 2025 року

У 2025 році популярним в інтер'єрі буде мідималізм – поєднання мінімалізму та максималізму. Експерти назвали тренди, які захоплять домашній дизайн цієї весни та літа.

Стали відомі шість тенденцій, які домінуватимуть в інтер'єрі дизайну у весняно-літнього сезону, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Що буде популярним навесні та влітку

Літературна дівчина

Дослідження вказують на зростання продажу книг, а також літературних аксесуарів, таких як свічки з книжковою тематикою та індивідуальні штампи для книг. Якщо читання стало вашим новим улюбленим хобі, нехай ваш дім відображає це. Створіть затишний куточок для читання або придбавши гарну чашку з цитатою з книги, яку ви тільки що прочитали.

Острівна розкіш

Цей тренд спрямований на те, щоб приносити енергію відпочинку у ваш дім і на стіл. Серед запитів в інтернеті переважають пошуки тропічних свічників і підставок для склянок у вигляді джунглів.

Галактичний метал

Металеві елементи завжди виходять і знову входять в моду – від латунних змішувачів до бронзових душових головок. Цього року Etsy спостерігається підвищення популярності космічного хрому. Це хром, але тільки з елементами наукової фантастики. Це голографічні і відбиваючі металеві покриття на меблях та творах мистецтва у поєднанні з декором у стилі космосу.

Шато-кор

Модною стає атмосфера старовинного шику, яку можна створити, додавши у дім французького сільського декору.

Безладна кокетна естетика

Уявіть собі чашки у вигляді банта та витончені свічки з фарбованими квітами. Цей тренд пропонує додати м'якості та жіночності вашому дому, не намагаючись досягти ідеалу.

Морський стиль життя

Очікуйте побачити більше шпалер, килимів і лляні тканини з темами рибалок, які борються з дикою морською стихією, а також зображеннями зірок або скелетів, що нагадують старі морські татуювання.

Морська тематика буде у моді в дизайні інтер'єру у 2025 році / Фото Etsy