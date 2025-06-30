Фарба для кухні має бути світлішою чи темнішою: що врахувати під час вибору

Роблячи ремонт кухні, домовласники звертають увагу на чимало дрібниць. Однією з таких є вибір кольору фарби, адже це один з елементів, який може повністю змінити вигляд простору.

Про це пише 24 Канал з посиланням на idealhome.

Дивіться також Які кольори найкращі для маленької кухні: тони, які зроблять простір більшим

Яку фарбу вибрати для кухні

На вибір світлішого чи темнішого відтінку фарби для кухні впливають розміри приміщення та рівень природного освітлення.

Холодні нейтральні кольори ідеально підходять для кімнат з великою кількістю природного світла, і вони особливо добре поєднуються з темно-зеленими та синіми відтінками, пояснюють фахівці. Вони пояснюють, що перевага холодних відтінків полягає в тому, що вони не перевантажують кімнату, тим самим дозволяючи іншим елементам вашої кухні зайняти "центральне місце".

"Вони також добре поєднуються з іншими нейтральними кольорами, але важливо пом’якшити холодну кольорову палітру текстурою та аксесуарами, щоб уникнути надто клінічного вигляду. Як альтернатива, теплі нейтральні фарби стають дедалі популярнішими, особливо землисті, природні тони, які викликають відчуття світла та яскравості", – кажуть експерти.



Колір грає важливу роль у сприйнятті кухні / Фото Unsplash

Використання темних кольорів на кухні може створити вражаючий естетичний ефект, особливо у великих приміщеннях, де вони можуть покращити загальний дизайн, не створюючи відчуття тісноти. Крім того, темні відтінки вигідні для кухні, оскільки на них рідше видно бруд або плями, що робить їх ідеальним вибором для зайнятих домогосподарств.

Щоб досягти цілісного та візуально привабливого дизайну, пофарбуйте стіни та кухонні шафки в один і той самий темний колір. Такий підхід особливо ефективний у приміщеннях з достатнім природним освітленням, оскільки він сприяє створенню теплої та затишної атмосфери, а не похмурої.