Про це пише 24 Канал з посиланням на ideal home.

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Яким кольором найкраще пофарбувати маленьку кухню

У компактній кухні завдання полягає в тому, щоб створити світловий потік, який покращує сприйняття простору, створюючи ілюзію більшої площі. Нейтральні теплі кольори слугують ідеальним вибором для декору стін кухні, сприяючи створенню затишної атмосфери.



Нейтральні теплі кольори гарно підходять для невеликих кухонь / Фото Unsplash

Використання світлих кольорів у дизайні не обов'язково має бути нудним. Ви можете покращити естетику, інтегрувавши пастельні тони, такі як пудрово-жовтий, блідо-блакитний та блідо-рожевий. Використовуючи світлі відтінки для стін або меблів, можна подумати про те, щоб доповнити їх нейтральними текстурами, наприклад, гранітними або мармуровими стільницями, а також дерев'яними полицями, щоб досягти гармонійного і цілісного дизайну.

Експерти підкреслюють, що маленька кухня все одно може мати особливий "характер". Вони рекомендують обрати яскравіший нейтральний відтінок для стін у поєднанні з темними шафами. Або ж, щоб зберегти легку та повітряну атмосферу, можна обрати темні кольори для нижніх шафок, а для настінних шаф – білий або ніжно-сірий.