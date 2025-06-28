Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ideal home.

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Каким цветом лучше всего покрасить маленькую кухню

У компактной кухне задача состоит в том, чтобы создать световой поток, который улучшает восприятие пространства, создавая иллюзию большей площади. Нейтральные теплые цвета служат идеальным выбором для декора стен кухни, способствуя созданию уютной атмосферы.



Нейтральные теплые цвета хорошо подходят для небольших кухонь / Фото Unsplash

Использование светлых цветов в дизайне не обязательно должно быть скучным. Вы можете улучшить эстетику, интегрировав пастельные тона, такие как пудрово-желтый, бледно-голубой и бледно-розовый. Используя светлые оттенки для стен или мебели, можно подумать о том, чтобы дополнить их нейтральными текстурами, например, гранитными или мраморными столешницами, а также деревянными полками, чтобы достичь гармоничного и целостного дизайна.

Эксперты подчеркивают, что маленькая кухня все равно может иметь особый "характер". Они рекомендуют выбрать более яркий нейтральный оттенок для стен в сочетании с темными шкафами. Или же, чтобы сохранить легкую и воздушную атмосферу, можно выбрать темные цвета для нижних шкафчиков, а для настенных шкафов – белый или нежно-серый.