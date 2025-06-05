Більше не бежевий: експерти з інтер'єру визначили новий "нейтральний" тренд сезону

Смужки стали новим нейтральним трендом цього сезону. Це грайливий, але водночас універсальний візерунок, який можна поєднувати з будь-чим, навіть з іншими принтами.

Смужки стали новим нейтральним трендом цього сезону. Це грайливий, але водночас класичний візерунок, який можна поєднувати з будь-чим, навіть з іншими принтами, передає 24 Канал із посиланням на Ideal Home.

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Чому смужки – новий "нейтрал"

Смужки свіжі, радісні й надзвичайно універсальні. Вони оживляють простір, не перевантажуючи його.

Їхня позачасовість полягає в здатності змінюватися: від класичних "пляжних" смужок до елегантних вузьких смужок чи навіть сміливих зигзагів. Широкі, ніби намальовані пензлем смужки додають драматизму, а вузькі – тонкої вишуканості.

Смужки витримали випробування часом, залишаючись популярними як простий і гнучкий візерунок, що пасує до різних стилів – від морського до ар-деко. Їх можна використати у будь-якій кімнаті: від ванної до спальні.

Смужки – новий "нейтральний" колір / Фото Mustard Made

Найкраще в смужках те, що вони працюють з будь-якою палітрою кольорів. Ба більше, їх можна сміливо смужки з іншими візерунками, наприклад клітинками чи квітами. Головне – зберігати узгоджену кольорову гаму, щоб усе мало гармонійний вигляд.

Смужки також можуть створювати ілюзії: вертикальні – піднімають стелю, а горизонтальні – візуально розширюють простір.