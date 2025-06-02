Про це пише 24 Канал з посиланням на livingetc.

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Трендові візерунки на 2025 рік

Мінімалістичні, текстуровані смужки – це один із способів продемонструвати свій стиль.

Дизайнер інтер'єру Ліндсі Колхун, засновниця Lindsey Colhoun Design, зазначила, що смужки все частіше зустрічаються в різних категоріях дизайну, включаючи постільну білизну, смугасті простирадла чи сміливі подушки та шпалери.

Відтак, у сучасний постмінімалістичний час дизайн інтер'єру все більше схиляється до більш ґрунтовної та об'ємної естетики.



Тонкі, текстуровані смужки – один з трендових візерунків цього року / Фото Alternative Floorings

Помітним зрушенням у дизайні інтер'єру стало відродження тренду на "горошок", що сталося завдяки впливу модної індустрії.

Після тривалого періоду популярності мінімалізму в дизайні інтер'єру відбувається перехід до максималізму, що характеризується сміливішими візерунками, багатошаровими текстурами та яскравими кольорами. Використання візерунку в горошок, чи то на дивані, чи то на декоративній подушці в тоненьку цяточку, додає візуального інтересу до простору, зберігаючи при цьому гармонійну естетику.

Тренд на муарові тканини. Ця тенденція охоплює шовкові шпалери та оббивку, що нагадує брижі на воді. Ця принтована тканина є позачасовим елементом дизайну інтер'єру, її витоки сягають 17-го століття. У 2025 році помітне відродження муару.

Щодо того, як стилізувати цей візерунок, то цим поділилася директор з дизайну Лаура Карасінскі, засновниця Atelier Karasinski.

Мені подобається використовувати муар у менших і більших дозах, залежно від клієнта та проєкту. Від абажурів, внутрішньої частини шаф або, можливо, гарно пошитої подушки. Для чогось трохи сміливішого, повністю оббита гардеробна з муаром виглядає пишною та несподівано особливою,

– каже вона.