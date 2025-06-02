Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Трендовые узоры на 2025 год

Минималистичные, текстурированные полоски – это один из способов продемонстрировать свой стиль.

Дизайнер интерьера Линдси Колхун, основательница Lindsey Colhoun Design, отметила, что полоски все чаще встречаются в различных категориях дизайна, включая постельное белье, полосатые простыни или смелые подушки и обои.

Поэтому, в современное постминималистическое время дизайн интерьера все больше склоняется к более основательной и объемной эстетике.



Тонкие, текстурированные полоски – один из трендовых узоров этого года / Фото Alternative Floorings

Заметным сдвигом в дизайне интерьера стало возрождение тренда на "горошек", что произошло благодаря влиянию модной индустрии.

После длительного периода популярности минимализма в дизайне интерьера происходит переход к максимализму, характеризующийся смелыми узорами, многослойными текстурами и яркими цветами. Использование узора в горошек, или на диване, или на декоративной подушке в тоненькую крапинку, добавляет визуального интереса к пространству, сохраняя при этом гармоничную эстетику.

Тренд на муаровые ткани. Эта тенденция охватывает шелковые обои и обивку, напоминающую рябь на воде. Эта принтованная ткань является вневременным элементом дизайна интерьера, ее истоки достигают 17-го века. В 2025 году заметно возрождение муара.

Относительно того, как стилизовать этот узор, то этим поделилась директор по дизайну Лаура Карасински, основательница Atelier Karasinski.

Мне нравится использовать муар в меньших и больших дозах, в зависимости от клиента и проекта. От абажуров, внутренней части шкафов или, возможно, хорошо пошитой подушки. Для чего-то немного смелее, полностью обитая гардеробная с муаром выглядит пышной и неожиданно особенной,

– говорит она.