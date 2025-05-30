Хорошей идеей декора поделился пользователь тиктока @sovcharenko93, пишет 24 Канал.

Смотрите также Стильно, но непрактично: 4 дизайнерских решения, которых стоит избегать

Декор из бюджетного сувенира из путешествия

Если вы посещаете какую-то страну, конечно, вам хочется запечатлеть в памяти невероятной красоты достопримечательности, те улочки, которыми вы ходили, или ту атмосферу, которой вы "дышали", гуляя по разным городам. Безусловно, вы бы хотели привезти с собой домой что-то, что будет ассоциироваться именно с этим городом или страной.

Поэтому, именно почтовые открытки могут стать элегантным сувениром. К тому же, по сравнению с другими вариантами сувениров, этот – один из самых бюджетных.

В конце концов, они прекрасно дополнят домашний интерьер и согреют теплом воспоминаний о путешествии, которое подарило незабываемые моменты.

Поэтому как превратить почтовые открытки на декор для дома?

Если у вас уже есть большая коллекция таких открыток, не хотелось бы, чтобы они просто лежали где-то в комоде. Поэтому, можно сделать что-то похожее на "картину". В результате ее можно прикрепить на стене в спальне или в гостиной.

Поэтому, нужно взять полотно и приклеить на него открытки в том порядке, котором вы хотите. После этого следует обрамить объект декора и вставить стекло, чтобы изделие имело завершенный и скоординированный вид.