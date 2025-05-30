Гарною ідеєю декору поділився користувач тіктоку @sovcharenko93, пише 24 Канал.

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Декор з бюджетного сувеніру з подорожі

Якщо ви відвідуєте якусь країну, звісно, вам хочеться закарбувати в пам'яті неймовірної краси визначні місця, ті вулички, якими ви ходили, або ту атмосферу, якою ви "дихали", гуляючи по різних містах. Безумовно, ви б хотіли привезти з собою додому щось, що асоціюватиметься саме з цим містом чи країною.

Відтак, саме поштові листівки можуть стати елегантним сувеніром. До того ж, порівняно з іншими варіантами сувенірів, цей – один з найбюджетніших.

Зрештою, вони чудово доповнять домашній інтер'єр та зігріють теплом спогадів про подорож, яка подарувала незабутні моменти.

Тож як перетворити поштові листівки на декор для оселі?

Якщо у вас вже є чимала колекція таких листівок, не хотілося б, аби вони просто лежали десь в комоді. Тож, можна зробити щось схоже на "картину". В результаті її можна прикріпити на стіні в спальні чи у вітальні.

Відтак, потрібно взяти полотно і приклеїти на нього листівки в тому порядку, якому ви хочете. Після цього слід обрамити об'єкт декору та вставити скло, щоб виріб мав завершений і скоординований вигляд.