Цвіль, вологість або шум з вулиці: на якому поверсі найкраще купувати квартиру

Вибір поверху при купівлі квартири – питання не лише особистих уподобань, а й комфорту проживання. На першому поверсі мешканці часто стикаються з підвищеною вологістю та цвіллю, на верхніх – ризикують перегріватися влітку.

Дизайнерка інтер'єрів Ольга Волконська проаналізувала, на якому поверсі найкраще жити для здоров'я та безпеки. Про це повідомляє 24 Канал.

Читайте також Декор на Великдень з коробки: як зробити стильну прикрасу з того, що знайдеться вдома

На якому поверсі найкраще жити

Квартири на першому поверсі зазвичай страждають через підвищену вологість. Вона, своєю чергою, провокує чорну цвіль, що небезпечна для здоров'я людей. Крім того, у такому вологому просторі складно висушити одяг. Ще один нюанс – це частіший грабіж та заглядання у вікна. Дизайнерка радить ставити решітки для безпеки.

Для власників квартир на другому поверсі існує ризик, що під ними відкриють магазин чи кафе. У деяких випадках це може призвести до антисанітарії, появи тарганів чи щурів. Усе залежить від добросовісності сусідів знизу.

Загалом мешканці квартир, розташованих на першому – четвертому поверхах страждають від шуму з вулиці, пилу та вихлопних газів.

За словами Волконської, жити вище сьомого поверху також не рекомендують. Мовляв, там послаблюється геомагнітне поле, яке необхідне для нормального функціонування людського організму. Це позначається на імунітеті та серцево-судинній системі.

Квартири на останньому поверсі можуть страждати від протікання даху, що призводить до появи плісняви. Також можливий шум двигуна ліфта і вентиляції.

Отож більше не будемо тягнути інтригу і відповімо на питання, який же ж поверх найкращий для здоров'я. І це – 5 – 6. Якщо є можливість, купуйте квартиру саме на таких поверхах.