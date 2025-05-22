Тераса у квартирі Євгена Клопотенка з видом на історичний Київ: який вона має вигляд

Євген Клопотенко мешкає у центрі Києва неподалік від Золотих воріт. Український кухар знімає квартиру, яка, окрім просторих кімнат, має також і терасу.

У проєкті "По хатах" Євген Клопотенко показав свою терасу, передає 24 Канал.

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Тераса вдома у Клопотенка

Тераса у Євгена Клопотенка невелика, але добре продумана. Вона функціональна, має стильний вигляд і підходить як для ранкової кави, так і для вечірки з барбекю.

На терасі розташовний дерев'яний, круглий стіл з "сирим" краєм, який зберігає природну текстуру дерева. Він масивний, з цікавими тріщинами і виразною текстурою – ймовірно, ручної роботи або стилізований під "лофт".

Чорний, металевий гриль стоїть на протилежному боці тераси. Один чорний високий стілець стоїть поряд із грилем – зручне місце для того, хто готує.

Над дверима видно світлову гірлянду з лампочками — вона додає затишку та романтичної атмосфери у вечірній час.

Тераса виходить на європейську вулицю з класичною архітектурою – це додає елегантності всій атмосфері. Вигляд на старовинні будівлі та зелені дерева створює приємний фон.

Тераса Клопотенка / Скриншот