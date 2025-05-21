Кімната "про всяк випадок" у квартирі Євгена Клопотенка: як вона виглядає
- Євген Клопотенко мешкає в орендованій квартирі в центрі Києва, за яку платить понад 40 тисяч гривень щомісяця.
- У квартирі є "кімната про всяк випадок", яка виконує функції гостьової та складу.
Найвідоміший український шеф-кухар Євген Клопотенко мешкає в орендованій квартирі в центрі Києва. За оселю щомісяця він платить понад 40 тисяч гривень.
У проєкті "По хатах" Євген провів екскурсію своїм помешканням. Зокрема, він дозволив знімальній групі зазирнути у так звану "кімнату про всях випадок" – приміщення, яке виконує функції гостьової та складу, передає 24 Канал.
Дивіться також Кухня-вітальня у квартирі Євгена Клопотенка вражає: фото головної кімнати шеф-кухаря
Гостьова у квартирі Клопотенка
В оселі Євгена Клопотенка є кімната, де він приймає гостей, а також тримає різні речі: гардероб, знаряддя для гри у сквот та гольф, риболовлі, сушарку для одягу тощо.
Ця кімната має класичний інтер'єр із елементами радянського або пострадянського стилю, який часто зустрічається у квартирах старої забудови. У ній природне світло потрапляє через два великі вікна з напівпрозорими мереживними фіранками. Центральна люстра доповнює інтер'єр.
Гостьова Клопотенка / Скриншот
Стіни – пофарбовані у ніжний рожево-бежевий відтінок, що додає кімнаті тепла. Підлога – дерев'яний паркет з геометричним візерунком. Ліжко – велике, двоспальне з м'яким білим узголів'ям, застелене світлою ковдрою. У кімнаті також є кілька крісел з квітковою оббивкою у стилі 90-х або початку 2000-х та шафа – велика дерев'яна, темного кольору, з дзеркалом і різьбленими елементами.