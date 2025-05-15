Креатив по-домашньому: який вигляд має спальня Євгена Клопотенка
- Євгеній Клопотенко орендує квартиру в центрі Києва за 42 тисячі гривень.
- Інтер'єр спальні характеризується простотою, комфортом і продуманістю.
Найвідоміший український шеф-кухар Євгеній Клопотенко мешкає у центрі Києва. Ресторатор орендує квартиру за 42 тисячі гривень.
Для проєкту "По хатах" Клопотенко провів екскурсію власною оселею. Зокрема, шеф-кухар продемонстрував свою спальню, передає 24 Канал.
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Спальня Євгена Клопотенка
Спальна кімната Клопотенка – простора і світла з елементами класичного й сучасного стилю. Стіни – молочного кольору, гладкі, без зайвого декору, що робить простір чистим і відкритим. Підлога – паркетна з геометричним орнаментом, що надає приміщенню вишуканості.
Вздовж однієї зі стін розміщена величезна біла шафа-купе з розсувними дверима, де кухар зберігає свій гардероб. По центру кімнати – велике ліжко. Узголів'я — м'яке, біле, оббите, що створює відчуття комфорту та затишку.
Справа від входу розташований невеликий чорний стіл, а на ньому стоїть телевізор. Поряд – стілець у класичному стилі.
Спальня кухаря / Скриншот
Освітлення забезпечує люстра – біла з елементами кришталю. Природне світло проникає у кімнату також з двох вікон, які не закриті шторами.
Біля вікна розташований силовий тренажер. Також там поряд є складаний стіл, сіре крісло-глайдер та додаткове класичне крісло. Вони разом утворюють робочу зону.
Загалом інтер'єр – унікальний мікс затишної спальні, домашньої студії та тренажерного залу.
Атмосфера у спальні Євгена невимушена, креативна й жива, без надмірного пафосу, але з відчуттям продуманості.