Креатив по-домашньому: який вигляд має спальня Євгена Клопотенка

Найвідоміший український шеф-кухар Євгеній Клопотенко мешкає у центрі Києва. Ресторатор орендує квартиру за 42 тисячі гривень.

Для проєкту "По хатах" Клопотенко провів екскурсію власною оселею. Зокрема, шеф-кухар продемонстрував свою спальню, передає 24 Канал.

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Спальня Євгена Клопотенка

Спальна кімната Клопотенка – простора і світла з елементами класичного й сучасного стилю. Стіни – молочного кольору, гладкі, без зайвого декору, що робить простір чистим і відкритим. Підлога – паркетна з геометричним орнаментом, що надає приміщенню вишуканості.

Вздовж однієї зі стін розміщена величезна біла шафа-купе з розсувними дверима, де кухар зберігає свій гардероб. По центру кімнати – велике ліжко. Узголів'я — м'яке, біле, оббите, що створює відчуття комфорту та затишку.

Справа від входу розташований невеликий чорний стіл, а на ньому стоїть телевізор. Поряд – стілець у класичному стилі.

Спальня кухаря / Скриншот

Освітлення забезпечує люстра – біла з елементами кришталю. Природне світло проникає у кімнату також з двох вікон, які не закриті шторами.

Біля вікна розташований силовий тренажер. Також там поряд є складаний стіл, сіре крісло-глайдер та додаткове класичне крісло. Вони разом утворюють робочу зону.

Загалом інтер'єр – унікальний мікс затишної спальні, домашньої студії та тренажерного залу.

Атмосфера у спальні Євгена невимушена, креативна й жива, без надмірного пафосу, але з відчуттям продуманості.