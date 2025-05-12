Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка в Instagram.

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Що їли європейські лідери по дорозі до Києва

Поки європейські лідери готувалися до серйозних переговорів, у дорозі їх частували класикою української кухні.

Клопотенко розповів, що Фрідріху Мерцу подали львівський сирник. Еммануель Макрон вирішив спробувати борщ та качану кашу. Кір Стармер обрав сирники, а Дональд Туск – галушки.

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Цих вихідних українська кухня знову працює на дипломатичному рівні. Бо, як на мене, це важливий елемент дипломатії й промоції нас,

– зазначив Клопотенко.

Що було в меню для європейських лідерів:

сирники з лекваром;

пиріжки з яблуками;

пиріжки з вишнями;

качана каша;

львівський сирник;

борщ з печі;

галушки;

палюшки;

голубці;

буковинська начинка.

До слова, раніше ми писали про улюблені страви та напої українського Кобзаря Тараса Шевченка. Виявляється, він був неабияким гурманом.