Не їдальня, а бальна зала: де обідає вдома співачка Камалія

Співачка Камалія мешкає у розкішному маєтку за 15 мільйонів доларів. Дизайн особняка вона спроєктувала сама.

Зірка зізналася для проєкту "По хатах", що її найулюбленішим місцем у будинку є їдальня, передає 24 Канал.

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Справжній фарфор, кришталь і позолота

Їдальня у маєтку Камалії вражає вишуканим поєднанням класичного шику, царської помпезності та увагою до деталей.

Простора кімната оформлена у стилі неокласики з елементами бароко. Центром композиції є довгий обідній стіл із кремовими різьбленими стільцями – його довжина підкреслює розмах і готовність господарів до масштабних частувань гостей.

Над столом – розкішна золота люстра, що спускається з масивного декоративного кесону на стелі з ліпниною. Саме поєднання глибокого синьо-бірюзового кольору стелі з мармуровими сіро-фіолетовими стінами створює ефект благородної прохолоди.

Їдальня Камалії / Скриншоти

На одній зі стін розміщена велика картина в позолоченій рамі – живописний краєвид додає аристократичної нотки. Стіну також прикрашають кришталеві бра, які відбивають м'яке світло та підсилюють відчуття гламурної розкоші.

Важливу роль у створенні атмосфери відіграють текстильні елементи: багатошарові штори з вишуканим ламбрекеном та пензликами контрастують із прозорим тюлем, пропускаючи денне світло. Вони оздоблені важким жакардовим орнаментом, що перегукується з оббивкою меблів.

У кутку кімнати – скляна вітрина, наповнена елітним посудом з позолотою: фарфорові і кришталеві келихи, чаші, тарілки, які виставлено як у музеї. Поруч – невеликий сріблястий столик із вазою насиченого синього кольору та фіолетовими квітами.