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Дизайн 24 Декор Акторка Зої Дешанель вишукано оформила свою кухню: який елемент відразу впадає у вічі
28 липня, 18:11
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Акторка Зої Дешанель вишукано оформила свою кухню: який елемент відразу впадає у вічі

Ірина Марціяш
Основні тези
  • Кухонний фартух на стіні Зої Дешанель прикрашає простір завдяки своїй елегантності.
  • Він безумовно створює яскравий візуальний ефект.

Фартух на стіні в кухні Зої Дешанель створює яскравий візуальний ефект. Він відразу впадає у вічі та зачаровує своїм виглядом.

Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Що привертає увагу в кухні Зої Дешанель?

Зої Дешанель обрала для своєї кухні ефектний фартух. Її стильний чорно-білий фартух на стіні із шаховим візерунком виглядає позачасово.

"Сміливі кухонні фартухи прокладуть собі шлях на кухні у 2025 році, пропонуючи тим, хто шукає змін, спосіб зробити сильну візуальну заяву, одночасно підвищуючи функціональність та естетичну привабливість своїх кухонних просторів", – коментує Майк Вітфілд, експерт з розкішних інтер’єрів у LUSSO.

Складні візерунки та сміливі кольорові рішення роблять кухонний фартух центральним елементом, що здатен кардинально змінити вигляд і атмосферу кухні. Монохромна естетика, обрана Зої, підкреслює універсальність і довговічність шахового дизайну, який залишається актуальним довгий час.