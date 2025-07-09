Просто, але зі смаком і стилем: акторка Зої Дешанель вишукано оформила задній двір оселі

Багато домовласників, думаючи як облаштувати задній двір, постають перед прийняттям складних рішень. Адже ніхто не хоче перенаситити свій сад речами, а створити комфортну зону відпочинку.

Саме це вдалося зробити Зої Дешанель та Джонатану Скотту. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Задній двір Зої Дешанель

Задній двір Зої Дешанель та Джонатана Скотта – привабливий варіант облаштування зони для відпочинку на свіжому повітрі. Їхній мінімалістичний сад можна помітити під час одних з останніх публікацій в інстаграмі в Джонатана. Тут є цегляне патіо, навколо якого насаджено невеликі кущики, а стратегічно розміщені дерева по всьому подвір'ю забезпечують як красу, так і тінь.

Більша частина подвір'я вкрита переважно травою. Завдяки обмеженню різноманітності рослин сад виглядає просторішим і легшим у догляді.

Ця простота відповідає каліфорнійському стилю, який став помітним трендом садівництва цього року. Попри мінімалістичний підхід до озеленення відкритого простору Зої та Джонатана, він все ще забезпечує елегантне місце для відпочинку на свіжому повітрі.